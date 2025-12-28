Τουρκία:-Η-Κεντρική-Τράπεζα-θα-επεκτείνει-βασικό-χαρτοφυλάκιο-ομολόγων-για-λόγους-«ευελιξίας»

Στόχος να ενισχύσει ένα βασικό χαρτοφυλάκιο που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της ρευστότητας της λίρας.

Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας θα αυξήσει τις αγορές κρατικών ομολόγων το επόμενο έτος, προκειμένου να ενισχύσει ένα βασικό χαρτοφυλάκιο που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της ρευστότητας της λίρας.

Όπως αναφέρει το -, η κεντρική τράπεζα στοχεύει να αυξήσει το μέγεθος των κρατικών ομολόγων που διακρατεί στα 450 δισ. λίρες (10,5 δισ. δολάρια) το 2026, από 262,3 δισ. λίρες σήμερα. Παράλληλα, θα έχει τη δυνατότητα να προχωρά σε πρόσθετες αγορές για το λεγόμενο χαρτοφυλάκιο Πράξεων Ανοικτής Αγοράς (Open Market Operations – OMO), σύμφωνα με την Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής για το 2026. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη στήριξη της «λειτουργικής ευελιξίας», όπως ανέφερε η κεντρική τράπεζα.

Η κεντρική τράπεζα χρησιμοποιεί τις Πράξεις Ανοικτής Αγοράς για να παρέχει ρευστότητα στις αγορές μέσω της αγοράς κρατικών τίτλων από τις τράπεζες και για να αποτρέπει τη δημιουργία απόκλισης μεταξύ των επιτοκίων της αγοράς και του βασικού επιτοκίου πολιτικής. Οι άμεσες αγορές πραγματοποιούνται συνήθως σε περιπτώσεις μόνιμης έλλειψης ρευστότητας στην αγορά, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της τράπεζας.

Φέτος, η κεντρική τράπεζα πρόσθεσε περίπου 124 δισ. λίρες σε κρατικά ομόλογα στο χαρτοφυλάκιό της. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των αγορών πραγματοποιήθηκε για να αντισταθμιστεί η έλλειψη ρευστότητας στη λίρα μετά τη σύλληψη τον Μάρτιο του Εκρέμ Ιμάμογλου, πολιτικού αντιπάλου του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στα 450 δισ. λίρες, το χαρτοφυλάκιο OMO της κεντρικής τράπεζας αναμένεται να αντιστοιχεί σε περίπου 3% του εβδομαδιαίου ισολογισμού της φέτος, σύμφωνα με τον οικονομολόγο Χαλούκ Μπουρούμτζεκτζι, ιδρυτή της Burumcekci Research and Consulting. «Δεδομένου ότι και οι ιστορικοί μέσοι όροι βρίσκονται κοντά σε αυτό το επίπεδο, δεν το θεωρούμε ποσοτική χαλάρωση», πρόσθεσε.