Φόροι: Όλες οι ελαφρύνσεις που έρχονται το 2026 – Τι κερδίζουν μισθωτοί, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι

Η μεταρρύθμιση στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, που νομοθέτησε η κυβέρνηση τον Νοέμβριο, ήταν ένα από πιο σημαντικά γεγονότα του 2025, όσον αφορά τις εξελίξεις στην οικονομία.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού φορολογικού συστήματος νομοθετήθηκαν, φέτος, πολλές και διαφορετικές φορολογικές κλίμακες, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση κάθε φυσικού προσώπου.

Η λογική της μεταρρύθμισης αυτής ήταν να μειωθούν τα φορολογικά βάρη για όλα τα φυσικά πρόσωπα με ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 10.000 ευρώ, καθώς και για τους νέους μέχρι 30 ετών, και οι μειώσεις αυτές να είναι περαιτέρω μεγαλύτερες όσο πιο πολλά είναι τα εξαρτώμενα τέκνα που βαρύνουν τους φορολογούμενους. Οι μειώσεις των συντελεστών του φόρου εισοδήματος κλιμακώνονται από 2% έως και 22%, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και το εάν ο φορολογούμενος είναι άγαμος ή έγγαμος χωρίς παιδιά ή έχει ένα, δύο, τρία, τέσσερα ή περισσότερα τέκνα.

Οι αλλαγές

Πιο αναλυτικά, με τη φορολογική μεταρρύθμιση που ψηφίστηκε με τον νόμο 5246/2025, επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους:

α) Μείωση φορολογικών συντελεστών κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες για εισοδηματικά κλιμάκια πάνω από 10.000 ευρώ και μέχρι 40.000 ευρώ, ως εξής:

– από 22% σε 20% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ,

– από 28% σε 26% για το τμήμα από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ,

– από 36% σε 34% για το τμήμα από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ.

β) Εισαγωγή νέου φορολογικού κλιμακίου με συντελεστή μειωμένο από το 44% στο 39% για εισοδήματα μεταξύ 40.000 και 60.000 ευρώ.

γ) Ο συντελεστής φόρου που αντιστοιχεί στο τμήμα του εισοδήματος από τα 10.000,01 έως τα 20.000 ευρώ, ο οποίος πλέον ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περαιτέρω αναλόγως του αριθμού τέκνων σε: 18% για ένα εξαρτώμενο τέκνο, 16% για δύο τέκνα και 9% για τρία τέκνα.

δ) Για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά, ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ μηδενίζεται.

ε) Ο συντελεστής φόρου για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ, ο οποίος πλέον ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περαιτέρω κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες για κάθε εξαρτώμενο τέκνο ως εξής: 24% για ένα τέκνο, 22% για δύο τέκνα, 20% για τρία τέκνα, 18% για τέσσερα τέκνα, 16% για πέντε τέκνα κ.ο.κ.

στ) Για τους νέους έως 25 ετών προβλέπεται μηδενισμός του φόρου για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

ζ) Για νέους από 26 έως 30 ετών θεσπίζεται μείωση του συντελεστή φόρου από 22% σε 9% για το τμήμα του εισοδήματος από τα 10.000,01 έως τα 20.000 ευρώ.

Ωφελούμενοι από τις μειώσεις φόρων που θα προκύψουν θα είναι, το 2026, περίπου 2,5 εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι, μέσω μειώσεων στις κρατήσεις φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών τους. Το 2027, οι ωφελούμενοι θα φθάσουν συνολικά περίπου τα 4 εκατομμύρια, καθώς οι μειώσεις φόρων από τις παραπάνω αλλαγές θα γίνουν αισθητές και στους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες και τους εισοδηματίες με τα εκκαθαριστικά που θα λάβουν για τις φορολογικές δηλώσεις των εισοδημάτων του 2026.