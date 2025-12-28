«Όλο και περισσότεροι αγρότες θέλουν τον διάλογο» λέει η κυβέρνηση και καλεί σε συζητήσεις μετά το πρώτο ρήγμα στα μπλόκα

Κάλεσμα σε συζητήσεις απευθύνει προς τους αγρότες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μετά το πρώτο ρήγμα στα μπλόκα που άνοιξε παράθυρο για διάλογο.

Με ανακοίνωσή του το πρωί της Κυριακής ο κ. Μαρινάκης επισημαίνει ότι η κυβέρνηση είχε καλέσει από την αρχή σε διάλογο και ότι οι πληρωμές προχωρούν βάσει χρονοδιαγράμματος, ενώ ζητά από όσους εξακολουθούν να αρνούνται να αφήσουν «την παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης προσθέτοντας ότι «ο Πρωθυπουργός μάλιστα είχε ορίσει και συγκεκριμένη ημερομηνία».

Στην ίδια τοποθέτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστηρίζει ότι «για την Κυβέρνηση η διάθεση για διάλογο είναι κάτι παραπάνω από ειλικρινής» και ότι «με το πλαίσιο που θέσαμε, άλλωστε, ικανοποιείται η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων των αγροτών και κτηνοτρόφων, σε συνέχεια όσων έχουμε υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια, επιλύοντας αιτήματα δεκαετιών του αγροτικού τομέα». Παράλληλα, σημειώνει ότι «οι πληρωμές προχωράνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου:

«Από την αρχή των κινητοποιήσεων των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, η Κυβέρνηση τους κάλεσε σε διάλογο.

Ο Πρωθυπουργός μάλιστα είχε ορίσει και συγκεκριμένη ημερομηνία. Για την Κυβέρνηση η διάθεση για διάλογο είναι κάτι παραπάνω από ειλικρινής. Με το πλαίσιο που θέσαμε, άλλωστε, ικανοποιείται η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων των αγροτών και κτηνοτρόφων, σε συνέχεια όσων έχουμε υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια, επιλύοντας αιτήματα δεκαετιών του αγροτικού τομέα.

Παράλληλα, οι πληρωμές προχωράνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει. Πλέον, έστω και με καθυστέρηση, όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου. Πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη. Είναι κρίσιμο να το αντιληφθούν αυτό όσοι ακόμα αρνούνται τον διάλογο, αφήνοντας στην άκρη την παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης, που έχει δοκιμάσει κατά πολύ τις αντοχές της κοινωνίας. Ο ειλικρινής διάλογος –και μόνο αυτός- θα φέρει τις λύσεις».

Το ρήγμα στα μπλόκα και οι αντιδράσεις

Η κυβερνητική τοποθέτηση έρχεται στον απόηχο των εξελίξεων στους κόλπους των αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 30 ημέρες για να καταγραφεί το πρώτο ρήγμα στο μέχρι πρότινος ενιαίο μέτωπο των μπλόκων.

Η γνωστοποίηση ότι ορισμένα μπλόκα διαφοροποιούν τη στάση τους, ανοίγοντας παράθυρο για διάλογο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το «στρατηγείο» της Νίκαιας, όπου τίθενται ερωτήματα για τη χρονική συγκυρία και για το κατά πόσο οι συγκεκριμένοι εκπρόσωποι είχαν συμμετάσχει έως τώρα στη συλλογική διαδικασία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Από τη Νίκαια υποστηρίζεται ότι τα μπλόκα που εμφανίζονται να διαφοροποιούνται είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές συσκέψεις πριν από την έναρξη των κινητοποιήσεων και είχαν αποδεχθεί το πλαίσιο αιτημάτων, ενώ δεν λείπουν βαρείς χαρακτηρισμοί εις βάρος τους. Από την άλλη πλευρά, όσοι διαφοροποιούνται απαντούν ότι παρακολουθούσαν τις συσκέψεις ως «παρατηρητές» και όχι ως μέλη της επιτροπής, γεγονός που πυροδοτεί νέα αντιπαράθεση για το ποιος εκπροσωπεί ποιον στο τραπέζι ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων.

Εν αναμονή κλιμάκωσης μετά την Πρωτοχρονιά

Σε κάθε περίπτωση, από το μπλόκο της Νίκαιας διαμηνύεται ότι η διαφοροποίηση δεν αλλάζει τον σχεδιασμό για κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται σε πανελλαδική σύσκεψη, πιθανότατα το Σάββατο 3 Ιανουαρίου. Μέχρι τότε, προβλέπονται δράσεις όπως ανοίγματα διοδίων και συμβολικοί αποκλεισμοί παραδρόμων, ενώ την ερχόμενη Τρίτη αναμένονται κυκλοφοριακές διευκολύνσεις για την επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, με βάση το μοντέλο που εφαρμόστηκε τα Χριστούγεννα.

Το βασικό ερώτημα, όπως το θέτουν οι ίδιοι οι αγρότες, παραμένει η στάση που θα κρατήσει η κυβέρνηση μετά το τέλος των εορτών, την ώρα που τα μπλόκα θα συνεχίσουν να υπάρχουν στο εθνικό δίκτυο, στοιχείο που θεωρείται καθοριστικό για το αν θα υπάρξει συνάντηση των δύο πλευρών και υπό ποιους όρους.