amazon:-Εγκαταλείπει-το-σχέδιο-για-παραδόσεις-μέσω-drones-στην-Ιταλία

Η κίνηση προκάλεσε αίσθηση, καθώς η εταιρεία είχε σημειώσει καλή πρόοδο με τις αεροπορικές ρυθμιστικές αρχές.

Η Amazon ανακοίνωσε την Κυριακή ότι αποφάσισε να μην προχωρήσει με τα σχέδια παράδοσης αγαθών μέσω drones στην Ιταλία, αναφέροντας ότι, παρότι είχε σημειώσει καλή πρόοδο με τις αεροπορικές ρυθμιστικές αρχές, ευρύτερα ρυθμιστικά ζητήματα που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υποστήριζαν το εγχείρημα.

Σύμφωνα με το το Reuters, η ιταλική αρχή πολιτικής αεροπορίας ENAC χαρακτήρισε την απόφαση απροσδόκητη, δηλώνοντας σε ανακοίνωσή της το Σάββατο ότι η κίνηση υπαγορεύτηκε από εταιρική πολιτική, η οποία συνδέεται με «πρόσφατα χρηματοοικονομικά γεγονότα που αφορούν τον Όμιλο».

Η εταιρεία είχε ανακοινώσει τον Δεκέμβριο του 2024 την επιτυχή ολοκλήρωση των αρχικών δοκιμών drones παράδοσης στο San Salvo, μια πόλη στην κεντρική περιφέρεια του Αμπρούτσο.

Σε δήλωσή της στο Reuters την Κυριακή, η Amazon ανέφερε:

«Μετά από μια στρατηγική ανασκόπηση, αποφασίσαμε να σταματήσουμε τα εμπορικά μας σχέδια για παραδόσεις με drones στην Ιταλία».

«Παρά τη θετική συνεργασία και την πρόοδο που σημειώθηκε με τις ιταλικές αεροπορικές ρυθμιστικές αρχές, το ευρύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις στη χώρα δεν υποστηρίζει, προς το παρόν, τους μακροπρόθεσμους στόχους μας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα», πρόσθεσε η Amazon.