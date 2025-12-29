Αγορά εργασίας: Xαμηλή ανεργία, ακριβή εργασία, φθηνοί μισθοί – Tο ελληνικό παράδοξο

Η εικόνα της ελληνικής αγοράς εργασίας το 2025 είναι, στα χαρτιά, από τις καλύτερες της τελευταίας εικοσαετίας. Η ανεργία κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα από την περίοδο πριν την κρίση χρέους, οι κενές θέσεις εργασίας αυξάνονται, οι επιχειρήσεις δηλώνουν αδυναμία εύρεσης προσωπικού και η κυβέρνηση μιλά για «επιστροφή στην κανονικότητα». Κι όμως, πίσω από τους δείκτες, η πραγματικότητα είναι πιο σκληρή και πιο αντιφατική: η εργασία στην Ελλάδα παραμένει ακριβή για τις επιχειρήσεις, αλλά φθηνή για τους εργαζόμενους.

Η αντίφαση αυτή δεν είναι συγκυριακή. Είναι δομική και εξηγεί γιατί, παρά τη μείωση της ανεργίας, η κοινωνική δυσαρέσκεια παραμένει υψηλή, η κατανάλωση πιέζεται και η μεσαία τάξη δυσκολεύεται να ανακτήσει το χαμένο έδαφος της προηγούμενης δεκαετίας.

Η στατιστική επιτυχία και η καθημερινή απογοήτευση

Η πτώση της ανεργίας αποτελεί αναμφίβολα θετική εξέλιξη. Η Ελλάδα έφυγε από τα επίπεδα-σοκ του 27% και πλησίασε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όμως ο δείκτης αυτός από μόνος του λέει μόνο τη μισή αλήθεια. Η ποιότητα της απασχόλησης, οι πραγματικοί μισθοί και η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων κινούνται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση.

Οι πραγματικοί μισθοί, προσαρμοσμένοι στον πληθωρισμό, παραμένουν χαμηλότεροι από τα επίπεδα του 2010. Η αύξηση του κατώτατου μισθού απορροφήθηκε σε μεγάλο βαθμό από το αυξημένο κόστος στέγασης, ενέργειας και βασικών αγαθών. Το αποτέλεσμα είναι ένα παράδοξο: περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται, αλλά λιγότεροι νιώθουν οικονομικά ασφαλείς.

Ακριβή εργασία για τις επιχειρήσεις

Από την πλευρά των επιχειρήσεων, το πρόβλημα δεν είναι οι ονομαστικοί μισθοί, αλλά το συνολικό κόστος εργασίας. Οι ασφαλιστικές εισφορές, η φορολογία και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν κάθε θέση εργασίας διαμορφώνουν ένα περιβάλλον στο οποίο η απασχόληση παραμένει ακριβή, ειδικά για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Αυτό οδηγεί σε τρεις συνέπειες. Πρώτον, περιορίζεται η δυνατότητα ουσιαστικών αυξήσεων μισθών. Δεύτερον, ενισχύονται οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, μερικής ή εποχικής. Τρίτον, καθυστερεί η μετάβαση σε πιο παραγωγικά μοντέλα εργασίας, καθώς οι επιχειρήσεις επενδύουν περισσότερο στη συμπίεση κόστους παρά στην αύξηση προστιθέμενης αξίας.

Φθηνοί μισθοί για τους εργαζόμενους

Για τον εργαζόμενο, το πρόβλημα δεν είναι απλώς το ύψος του μισθού, αλλά το τι μπορεί να αγοράσει με αυτόν. Το κόστος στέγασης έχει εκτιναχθεί, ιδίως στα αστικά κέντρα και στις τουριστικές περιοχές. Η ενέργεια παραμένει ακριβή, οι μεταφορές επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό και οι βασικές υπηρεσίες ακριβαίνουν.

Έτσι, ακόμη και ένας εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης δυσκολεύεται να καλύψει βασικές ανάγκες χωρίς δεύτερη δουλειά, οικογενειακή στήριξη ή δανεισμό. Το φαινόμενο των «εργαζόμενων φτωχών» παγιώνεται, υπονομεύοντας την κοινωνική συνοχή και την εμπιστοσύνη στο οικονομικό μοντέλο.

Το έλλειμμα δεξιοτήτων και το brain drain που δεν τελείωσε

Παράλληλα, η ελληνική αγορά εργασίας αντιμετωπίζει σοβαρό έλλειμμα δεξιοτήτων. Οι επιχειρήσεις αναζητούν προσωπικό σε τεχνικά, ψηφιακά και εξειδικευμένα επαγγέλματα, αλλά δεν το βρίσκουν. Το brain drain της προηγούμενης δεκαετίας δεν έχει αντιστραφεί πλήρως, ενώ η επαγγελματική εκπαίδευση παραμένει υποτιμημένη.

Το αποτέλεσμα είναι ένας φαύλος κύκλος: χαμηλή παραγωγικότητα, περιορισμένη δυνατότητα αύξησης μισθών και διαρκής πίεση στην ανταγωνιστικότητα. Χωρίς επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, η αγορά εργασίας δεν μπορεί να στηρίξει βιώσιμη ανάπτυξη.

Η μεγάλη παγίδα της «φθηνής κανονικότητας»

Η Ελλάδα κινδυνεύει να εγκλωβιστεί σε μια «φθηνή κανονικότητα»: χαμηλή ανεργία, αλλά και χαμηλές προσδοκίες. Μια οικονομία που βασίζεται σε υπηρεσίες χαμηλής προστιθέμενης αξίας, εποχική απασχόληση και συγκρατημένους μισθούς μπορεί να δείχνει σταθερή, αλλά δεν δημιουργεί προοπτική.

Χωρίς ουσιαστική αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση του μη μισθολογικού κόστους και πολιτικές που συνδέουν τους μισθούς με την ανάπτυξη, το ελληνικό παράδοξο θα διαιωνίζεται. Η αγορά εργασίας θα συνεχίσει να «δουλεύει» στα στατιστικά, αλλά να αποτυγχάνει στην πραγματική οικονομία.

Συμπέρασμα

Η χαμηλή ανεργία δεν αρκεί για να χαρακτηριστεί επιτυχημένη μια αγορά εργασίας. Όσο η εργασία παραμένει ακριβή για τις επιχειρήσεις και φθηνή για τους εργαζόμενους, το πρόβλημα απλώς μεταμφιέζεται. Η πρόκληση για την ελληνική οικονομία δεν είναι να δημιουργεί απλώς θέσεις εργασίας, αλλά να δημιουργεί θέσεις που να επιτρέπουν αξιοπρεπή διαβίωση και βιώσιμη ανάπτυξη. Χωρίς αυτή τη μετάβαση, η ανάπτυξη θα παραμένει αριθμός – όχι εμπειρία.