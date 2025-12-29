Γ.-Στουρνάρας:-Ανοιχτές-όλες-οι-επιλογές-για-τα-επιτόκια

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να παραμείνει σε ετοιμότητα να προσαρμόσει τα επιτόκιά της είτε προς τα άνω είτε προς τα κάτω ανάλογα με τις περιστάσεις, τόνισε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Γιάννης Στουρνάρας σε συνέντευξή του στο Econostream και τον David Barwick.

«Πρέπει να διατηρήσουμε τις επιλογές μας ανοιχτές και να είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε τα βασικά επιτόκια είτε προς τα άνω είτε προς τα κάτω», είπε χαρακτηριστικά.

Ενδεδειγμένη η κατεύθυνση νομισματικής πολιτικής

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο κ. Στουρνάρας, τα σημερινά επίπεδα των επιτοκίων της ΕΚΤ είναι «κατάλληλα διαμορφωμένα και πλήρως συμβατά με την απαρέγκλιτη δέσμευσή μας στο συμμετρικό στόχο του 2% για τον πληθωρισμό», ενώ σχετικά με τις επικαιροποιημένες μακροοικονομικές προβολές, αυτές δείχνουν ότι η μελλοντική εξέλιξη του πληθωρισμού θα είναι «σε γενικές γραμμές σύμφωνη με αυτό το στόχο, χωρίς σημαντική πιθανότητα επίμονης προς τα άνω ή προς τα κάτω απόκλισης, μέχρι το τέλος του ορίζοντα προβολής», ανέφερε.

Συνεπώς, αυτή τη στιγμή η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ «είναι η ενδεδειγμένη», επισήμανε ο κ. Στουρνάρας, δεδομένου ότι «ο πληθωρισμός παραμένει σε πορεία προσέγγισης του στόχου μας 2% μεσοπρόθεσμα, αν και οι προβολές δείχνουν μια ελαφρά προς τα κάτω απόκλιση το 2026 και το 2027».

Αν και η οικονομία της ζώνης του ευρώ επιδεικνύει ανθεκτικότητα, όπως τόνισε, «το ότι η κατεύθυνση της νομισματικής μας πολιτικής ‘είναι η ενδεδειγμένη’ δεν σημαίνει ότι τα βασικά επιτόκια είναι κλειδωμένα», υπογράμμισε προσθέτοντας ότι οι νομισματικές αρχές παρακολουθούν τους κινδύνους για τον πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα «και είναι έτοιμες να αντιδράσουν άμεσα».

Ανοικτοί στις επιλογές

Για αυτό το λόγο, «πρέπει να διατηρήσουμε τις επιλογές μας ανοιχτές και να είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε τα βασικά επιτόκια είτε προς τα άνω είτε προς τα κάτω, διατηρώντας μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και λαμβάνοντας αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση», επεσήμανε ο κ. Στουρνάρας εξηγώντας ότι αυτό σημαίνει πως η εκάστοτε απόφαση του ΔΣ υα βασίζεται σε όλες τις εισερχόμενες πληροφορίες, χωρίς εκ των προτέρων δεσμεύσεις σε μια συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

«Σε περίπτωση που βρεθούμε σε καλύτερη ή δυσμενέστερη θέση απ’ ό,τι αναμενόταν, θα ενεργήσουμε αναλόγως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανοδική η πορεία των επιτοκίων;

Στην ερώτηση αν συμφωνεί ότι η επόμενη κίνηση των επιτοκίων πιθανόν να είναι ανοδική, ο κ. Στουρνάρας απάντησε ότι οι κίνδυνοι για την οικονομία είναι «και ανοδικοί και καθοδικοί» και ότι, με δεδομένες όλες τις αβεβαιότητες, «είναι πρόωρο να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων».

Όπως διευκρίνισε, οι πρόσφατες οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν επιβράδυνση της δυνητικής ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, γεγονός που σημαίνει ότι και το φυσικό επιτόκιο θα μειωθεί. Ωστόσο, το ενδεχόμενο αυτό εξακολουθεί να υπόκειται σε σημαντική αβεβαιότητα και συνεπώς δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση αποφάσεων πολιτικής, τόνισε.

Αισιοδοξία για την οικονομία της Ευρωζώνης

Την αισιοδοξία του για την ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ εξέφρασε επίσης ο κ. Στουρνάρας.

«Υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι οι οικονομικές προοπτικές θα ενισχυθούν περαιτέρω», ανέφερε. «Η οικονομία της ζώνης του ευρώ έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και αναμένεται να αναπτυχθεί με σταθερούς ρυθμούς τα επόμενα χρόνια» και οι «υψηλές δημόσιες επενδύσεις στην άμυνα και τις υποδομές αναμένεται να δώσουν σημαντική ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα», παρατήρησε.

Προκλήσεις και αγορές

Όμως, υπάρχουν προκλήσεις, τόνισε, επισημαίνοντας τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις εμπορικές εντάσεις.

Παρόλο που έχουν συναφθεί ορισμένες εμπορικές συμφωνίες, «η πλήρης επίδραση της αύξησης των δασμών, μεταξύ άλλων και στον πληθωρισμό, θα φανεί μόνο με την πάροδο του χρόνου», ανέφερε.

Παραθέτοντας την πρόσφατη Έκθεση της ΕΚΤ για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, ο κ. Στουρνάρας προειδοποίησε ότι «οι τρέχουσες αποτιμήσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και η υποτονική μεταβλητότητα φαίνονται σε δυσαρμονία με τις επίμονα αυξημένες αβεβαιότητες». Εντούτοις, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι οι αποτιμήσεις αντανακλούν με ακρίβεια τη μελλοντική συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε.

«Συνολικά, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι μελλοντικές εξελίξεις θα ευνοούν συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων», ανέφερε. «Στο τρέχον περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, η πορεία μας είναι σαφής: Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε όλες τις εισερχόμενες πληροφορίες, αντιδρώντας με ευελιξία στις μελλοντικές εξελίξεις, είτε θετικές είτε αρνητικές, πάντα με γνώμονα την αποστολή μας για διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.»

–