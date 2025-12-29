Εγγυήσεις-ασφαλείας-στην-Ουκρανία-για-ως-50-χρόνια-ζήτησε-ο-Ζελένσκι-από-τον-Τραμπ,-ενημερώθηκε-πλήρως-ο-Πούτιν-πριν-τη-χθεσινή-συνάντηση

Εγγυήσεις ασφαλείας για χρονικό διάστημα που θα φτάνει ως τα 50 έτη, ζήτησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τον Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια των χθεσινών διαπραγματεύσεων στον Λευκό Οίκο, με αντικείμενο την ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με όσα είχαν διαρρεύσει τις προηγούμενες ημέρες, το ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσινγκτον προέβλεπε εγγυήσεις για 15 χρόνια, ωστόσο ο Ουκρανός πρόεδρος θεωρεί πως δεν είναι αρκετό.

«Είπα στον Τραμπ ότι θα θέλαμε πολύ να εξετάσουμε το ενδεχόμενο (εγγυήσεων ασφαλείας) για 30, 40, 50 έτη. Και αυτό θα ήταν μια ιστορική απόφαση του Προέδρου Τραμπ. Ο Πρόεδρος είπε ότι θα το σκεφτεί» σημείωσε ο Ζελένσκι, σε συνομιλία με δημοσιογράφους και συμπλήρωσε: «Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν λάβουμε επαρκείς εγγυήσεις».

Στη διάρκεια των δηλώσεων που έκαναν οι δύο ηγέτες μετά τις διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ τόνισε, αναφερόμενος στις εγγυήσεις ασφαλείας πως «παραμένουν ένα ή δύο ζητήματα σε εκκρεμότητα», με τη χρονική τους διάρκεια – σύμφωνα με τα σημερινά σχόλια του Ζελένσκι – να είναι η μια από αυτές.

Σε άλλο σημείο των τελευταίων του δηλώσεων, ο Ζελένσκι είπε πως ο Τραμπ, πριν τη χθεσινή τους συνάντηση, είχε συζητήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τα 20 σημεία του σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ μου είπε ότι είχε μια μακρά συνομιλία με τον Πούτιν, ότι εξέτασε και τα 20 σημεία του σχεδίου, ένα προς ένα. Είναι σημαντικό ότι όλοι βρισκόμαστε στο ίδιο πλαίσιο και ότι συζήτησαν αυτό το έγγραφο και όχι κάποια άλλα έγγραφα. Είπε ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες τώρα», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον ίδιο, τόνισε στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πούτιν δηλώνει το ένα, αλλά στην πράξη κάνει εντελώς διαφορετικά πράγματα. «Είναι σημαντικό τα λόγια να ταιριάζουν με τις πράξεις», τόνισε ο Ζελένσκι.

Επιπλέον, ο Ζελένσκι ανέφερε πως το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα στην Ουκρανία, προσθέτοντας πως για να διενεργηθεί ένα τέτοιο δημοψήφισμα χρειάζεται μια κατάπαυση πυρός τουλάχιστον 60 ημερών.

Για το ενδεχόμενο συνάντησης με τη Ρωσία, ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε πως θα είναι δυνατή μόνο αφότου ο Τραμπ και οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνήσουν σε ένα προτεινόμενο από την Ουκρανία πλαίσιο ειρήνης για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κοινή θέση όσον αφορά την ανάγκη για διπλωματική λύση του πολέμου, αλλά αν η Ρωσία αρνηθεί να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία, η διεθνής υποστήριξη προς την Ουκρανία θα παραμείνει, είπε σε άλλο σημείο των δηλώσεών του ο Ζελένσκι.

«Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στην ειρήνη. Πιστεύουμε, μαζί με τους Αμερικανούς, και εδώ έχουμε μια ενιαία θέση, ότι πρέπει να τερματίσουμε διπλωματικά τον πόλεμο, να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία. Διαφορετικά, ο πόλεμος θα συνεχιστεί. Φυσικά, αν ο πόλεμος συνεχιστεί, οι Αμερικανοί θα συνεχίσουν να βοηθούν την Ουκρανία μαζί με τους Ευρωπαίους. Υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας σε αυτόν τον πόλεμο, πολεμάμε. Δεν είμαστε επιτιθέμενοι», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Κατά τα λοιπά, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως «κάναμε σημαντική πρόοδο, καλύψαμε πάνω από το 95% των θεμάτων. Βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία – είμαστε πολύ πιο κοντά από ποτέ χωρίς αυτό να σημαίνει πως υπάρχει και οριστική συμφωνία. Αν όλα πάνε όπως σήμερα τότε σε μερικές εβδομάδες θα έχει τελειώσει ο πόλεμος».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ζελένσκι που είπε ότι «σχεδόν φτάσαμε στο 100%».