Επιστροφή-ενοικίου:-Τελευταία-ευκαιρία-για-διορθώσεις-για-το-επίδομα-του-2025

Λήγει την Τρίτη η προθεσμία για τις τροποποιήσεις στη δήλωση Ε1. Τα πρόσθετα ποσά σε όσους έλαβαν μειωμένη επιστροφή ενοικίου θα καταβληθούν το αργότερο έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Αύριο Τρίτη 30 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία που έχει δώσει το ΥΠΕΘΟ στους ενοικιαστές που έλαβαν μειωμένη ή μηδενική επιστροφή ενοικίου για να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία των ενοικίων που καταβάλλουν.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μέσω της πλατφόρμας myAADE, διορθώνοντας τυχόν λάθη ή παραλείψεις στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1, ώστε να πραγματοποιηθεί νέος υπολογισμός της επιστροφής. Τα πρόσθετα ποσά θα καταβληθούν το αργότερο έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Εκτός από τις αλλαγές στο Ε1 οι δικαιούχοι που δεν έλαβαν την επιδότηση ενοικίου θα πρέπει να ελέγξουν αν ο δηλωμένος λογαριασμός IBAN στην ΑΑΔΕ είναι σωστός, γιατί δεν θα μπορέσουν να πιστωθούν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Η ΑΑΔΕ έχει εντοπίσει περίπου 30.000 ενοικιαστές οι οποίοι παρότι εντάσσονταν στο μέτρο της αυτόματης επιστροφής ενοικίου, δεν είχαν δηλώσει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.

Υπενθυμίζεται πως το ποσό της επιστροφής αντιστοιχεί στο 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου του 2024, με ανώτατα όρια τα 800 ευρώ για μισθωτές χωρίς τέκνα, τα 850 ευρώ με ένα τέκνο, τα 900 ευρώ με δύο τέκνα και με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο ενώ για τη φοιτητική κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται σε έως 800 ευρώ ανά κατοικία.

Πώς γίνονται οι διορθώσεις

Για την τροποποίηση του Ε1 οι φορολογούμενοι εισέρχονται με τους προσωπικούς τους κωδικούς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και στη δήλωση φορολογίας έτους 2024 και επιλέγουν την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης διορθώνοντας τα ετήσια ποσά των ενοικίων που έχουν καταγραφεί στους αντίστοιχους κωδικούς. Στη συνέχεια ακολουθεί διασταύρωση των στοιχείων με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο και τη δήλωση του εκμισθωτή.

Σε περίπτωση διαφορών, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ μισθωτηρίου και δήλωσης ιδιοκτήτη αλλά σε καμία περίπτωση η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβεί το 1/12 της δαπάνης που έχει δηλωθεί στο Ε1.

Επισημαίνεται ότι στους κωδικούς 811-816 αναγράφονται τα ετήσια και όχι τα μηνιαία ποσά που έχουν καταβληθεί και όχι και τα τυχόν οφειλόμενα. Σε περίπτωση, που, μέσα στο 2024, ο μισθωτής έχει νοικιάσει περισσότερες από μία κύριες κατοικίες διαδοχικά, πρέπει να δηλώσει ξεχωριστά τα ενοίκια, που κατέβαλε για κάθε ακίνητο.

Το ίδιο ισχύει και για τους κωδικούς 817 – 822, όπου δηλώνεται η ετήσια δαπάνη ενοικίου για φοιτητική κατοικία. Επίσης ο ενοικιαστής πρέπει επίσης να δηλώνει το ΑΦΜ του/των ιδιοκτητών, τον αριθμό του μισθωτηρίου και τον αριθμό της παροχής ρεύματος.