Η Intel ολοκλήρωσε την πώληση μετοχών αξίας 5 δισ. δολ. στην Nvidia

Την ολοκλήρωση της πώλησης 214,7 εκατομμυρίων κοινών μετοχών της στην Nvidia ανακοίνωσε την Δευτέρα η Intel, υλοποιώντας τη συμφωνία που είχε ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα, οι μετοχές πουλήθηκαν στην τιμή των 23,28 δολαρίων/μετοχή, συνολικού ύψους 5 δισ. δολ. σε μετρητά. Αυτή η συναλλαγή έρχεται καθώς η μετοχή της Intel έχει δείξει αξιοσημείωτη ισχύ, με απόδοση 80% από την αρχή του έτους σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, αν και η τρέχουσα διαπραγμάτευση στα 36,20 δολάρια υποδηλώνει ότι η εταιρεία θεωρείται υπερτιμημένη με βάση τους δείκτες Δίκαιης Αξίας (Fair Value).

Η Intel αποκάλυψε ότι η έκδοση και η πώληση μετοχών ολοκληρώθηκαν στις 26 Δεκεμβρίου 2025. Η εταιρεία είχε προηγουμένως αναφέρει τη συμφωνία σε κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ στις 18 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι αντιμονοπωλιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ είχαν εγκρίνει την επένδυση της Nvidia στην Intel, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ νωρίτερα τον Δεκέμβριο.

Η μετοχή της Nvidia υποχωρεί 1,4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, ενώ η μετοχή της Intel σημείωσε μικρή μεταβολή.