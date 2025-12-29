Η-intel-ολοκληρώνει-την-πώληση-μετοχών-5-δισ.-δολαρίων-στην-nvidia

Η Nvidia απέκτησε μετοχές της Intel αξίας 5 δισ. δολαρίων, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική εταιρεία ημιαγωγών ολοκληρώνοντας μια διαδικασία που είχε ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο.

Ο κορυφαίος κατασκευαστής τσιπ ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι θα καταβάλει 23,28 δολάρια ανά μετοχή για τις κοινές μετοχές της Intel, σε μια συμφωνία που θεωρείται σημαντική οικονομική σωτηρία για τον κατασκευαστή τσιπ, μετά από χρόνια λανθασμένων οικονομικών κινήσεων.

Η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο αγόρασε πάνω από 214,7 εκατομμύρια μετοχές της Intel στην τιμή που ορίστηκε στη συμφωνία του Σεπτεμβρίου, σε ιδιωτική τοποθέτηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δευτέρας.

Οι αμερικανικές αντιμονοπωλιακές αρχές ενέκριναν την επένδυση της Nvidia στην Intel, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσε η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ νωρίτερα τον Δεκέμβριο.

Οι μετοχές της Nvidia σημειώνουν πτώση 1,3% στις προ-συνεδριακές συναλλαγές, ενώ οι μετοχές της Intel παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες.