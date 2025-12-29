Λιγότερα σπίτια, σταθερή πληρότητα: το σήμα ωρίμανσης της αγοράς Airbnb στην Ελλάδα

Η ελληνική αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων έδειξε τον Νοέμβριο μια εικόνα που δεν είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια: τα διαθέσιμα καταλύματα έκαναν ένα καθαρό βήμα πίσω. Όχι κατάρρευση, αλλά ένα «φρένο» που ξεχωρίζει, ειδικά όταν μπαίνει δίπλα στο ευρωπαϊκό κάδρο, όπου η προσφορά συνέχισε να μεγαλώνει – έστω και με χαμηλότερες ταχύτητες.

Τι έδειξε ο Νοέμβριος στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η AirDNA, η διαθεσιμότητα στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 4,5% σε ετήσια βάση, ενώ η ζήτηση (διανυκτερεύσεις/κρατήσεις) υποχώρησε κατά 3,3%. Το κρίσιμο είναι ότι αυτή η «διπλή» κάμψη κράτησε την πληρότητα πρακτικά σταθερή, στο 46% – σε έναν μήνα που έτσι κι αλλιώς είναι χαμηλής εποχικότητας.

Στους αριθμούς εσόδων και τιμών, η εικόνα ήταν ήπια αλλά ξεκάθαρη: τα έσοδα υποχώρησαν 4,8% και το ADR (μέση ημερήσια τιμή) διαμορφώθηκε στα 91 ευρώ, μειωμένο κατά 1,5%. Με απλά λόγια: λιγότερη προσφορά, λίγο χαμηλότερες τιμές, ζήτηση που «μαλάκωσε» αλλά όχι δραματικά.

Η σύγκριση με την Ευρώπη δείχνει γιατί αυτό ξεχωρίζει

Στην Ευρώπη, ο Νοέμβριος έφερε εποχικό κατέβασμα ρυθμού αλλά όχι συρρίκνωση προσφοράς: τα ενεργά listings αυξήθηκαν κατά 2,5% (στα 3,45 εκατ.), ενώ η ζήτηση μειώθηκε 3,7%. Αυτό έσπρωξε την πληρότητα χαμηλότερα, στο 47,5% (πτώση 2,4 ποσοστιαίων μονάδων), και το ADR έπεσε 3,3% στα 110 ευρώ.

Άρα η Ελλάδα, αντί να ακολουθήσει το «ευρωπαϊκό» μοτίβο (λίγη περισσότερη προσφορά και πιο αδύναμη πληρότητα), πήγε αλλιώς: έκοψε προσφορά και κράτησε την πληρότητα σχεδόν εκεί που ήταν. Αυτό είναι το «αιφνίδιο φρένο» που κάνει θόρυβο.

Πού αποδίδει η AirDNA αυτή την πορεία

Η AirDNA, όπως αποτυπώνεται στις επισημάνσεις της για τον Νοέμβριο, δείχνει προς ένα μείγμα παραγόντων που «γράφουν» περισσότερο στην εκτός σεζόν περίοδο:

Μετάβαση σε shoulder season : ο Νοέμβριος είναι μήνας που η αγορά γυρίζει από το καθαρό τουριστικό μομέντουμ σε πιο «αστική» ζήτηση, με πιο ευαίσθητη τιμολόγηση και πιο επιλεκτικό άνοιγμα ημερολογίων. Αυτό ταιριάζει με ADR χαμηλότερο και έσοδα υπό πίεση.

: ο Νοέμβριος είναι μήνας που η αγορά γυρίζει από το καθαρό τουριστικό μομέντουμ σε πιο «αστική» ζήτηση, με πιο ευαίσθητη τιμολόγηση και πιο επιλεκτικό άνοιγμα ημερολογίων. Αυτό ταιριάζει με ADR χαμηλότερο και έσοδα υπό πίεση. Εξισορρόπηση μέσω προσφοράς : όταν οι κρατήσεις χαλαρώνουν, μέρος των ιδιοκτητών δεν κυνηγά πληρότητα «με κάθε τιμή», αλλά τραβά διαθεσιμότητα (κλείνει μέρες, περιορίζει open calendar, ή βγαίνει προσωρινά από την αγορά). Το αποτέλεσμα είναι πιο σταθερή πληρότητα, αλλά σε μικρότερο «στοκ» ακινήτων.

: όταν οι κρατήσεις χαλαρώνουν, μέρος των ιδιοκτητών δεν κυνηγά πληρότητα «με κάθε τιμή», αλλά τραβά διαθεσιμότητα (κλείνει μέρες, περιορίζει open calendar, ή βγαίνει προσωρινά από την αγορά). Το αποτέλεσμα είναι πιο σταθερή πληρότητα, αλλά σε μικρότερο «στοκ» ακινήτων. Ρυθμιστικό περιβάλλον στην Ευρώπη που πιέζει ανομοιόμορφα: χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ισπανία, όπου η AirDNA καταγράφει μεγάλη συρρίκνωση listings (-8,2%) λόγω τοπικών ρυθμίσεων που έβγαλαν δεκάδες χιλιάδες μονάδες από την αγορά. Αυτό δεν είναι ίδιο με την Ελλάδα, αλλά δείχνει το πλαίσιο: σε αρκετές χώρες η προσφορά δεν θεωρείται πλέον «δεδομένη».

Τα δεδομένα σε όρους πληρότητας: τι σημαίνει το 46%

Η πληρότητα 46% για Νοέμβριο στην Ελλάδα, με ADR 91 ευρώ, μεταφράζεται σε μια αγορά που δεν «κατέρρευσε» στη χαμηλή περίοδο, αλλά μπαίνει σε πιο σφιχτή ισορροπία: λιγότερα διαθέσιμα σπίτια κυνηγούν μια ζήτηση που μειώθηκε μεν, αλλά όχι δυσανάλογα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πληρότητα ήταν 47,5% με σαφώς υψηλότερο ADR (110 ευρώ), πράγμα που δείχνει και τη διαφορά προφίλ: η Ελλάδα κρατά ανταγωνιστική τιμολόγηση στην εκτός σεζόν περίοδο, αλλά φαίνεται πως το κάνει πλέον με πιο «ελεγχόμενη» προσφορά.

Το υπονοούμενο του Νοεμβρίου: «κόπωση» ή ωρίμανση;

Το ενδιαφέρον δεν είναι ότι ο Νοέμβριος ήταν ήρεμος – αυτό είναι αναμενόμενο. Το ενδιαφέρον είναι ότι η προσφορά έπεσε σε ετήσια βάση, σε μια χώρα που τα τελευταία χρόνια είχε συνηθίσει να βλέπει το απόθεμα να μεγαλώνει σχεδόν μηχανικά.

Αν αυτό είναι ένα μεμονωμένο «κούνημα» (διαχείριση ημερολογίων και εποχικότητα), θα φανεί στους επόμενους μήνες. Αν όμως επαναληφθεί, τότε μιλάμε για κάτι πιο δομικό: αγορά που ωριμάζει, οι ιδιοκτήτες γίνονται πιο επιλεκτικοί, οι αποδόσεις πιέζονται, και το ρυθμιστικό/φορολογικό περιβάλλον στην Ευρώπη κάνει πολλούς να σκέφτονται διπλά πριν κρατήσουν 12μηνη διαθεσιμότητα.

Αυτό που δείχνουν τα στοιχεία της AirDNA για τον Νοέμβριο είναι ότι η Ελλάδα μπήκε στη χαμηλή περίοδο όχι με «άνοιγμα» προσφοράς, αλλά με συμμάζεμα. Και αυτό, σε μια αγορά που έχει χτιστεί πάνω στη μαζική επέκταση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, είναι είδηση από μόνο του.