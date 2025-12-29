Οι-τρεις-επισκέψεις-στην-Ουάσιγκτον-ήταν-πολλές-και-άκαρπες-για-τον-Ζελένσκι-και-την-Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν αρκετές συναντήσεις μέσα στη χρονιά, με πιο χαρακτηριστική όσο και άβολη εκείνη του περασμένου Φεβρουαρίου, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε δημόσια στον Ουκρανό ομόλογό του, κατηγορώντας τον ότι δεν έδειξε την απαιτούμενη ευγνωμοσύνη για την αμερικανική στήριξη στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Ήταν μία από τις τρεις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στον Λευκό Οίκο το 2025.

Ακολουθεί μια αναδρομή σε όσα συνέβησαν:

28 Φεβρουαρίου

Κατά τη διάρκεια της τεταμένης συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο στις 28 Φεβρουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς σήκωσαν απότομα και πολύ τους τόνους απέναντι στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας τον ότι εμποδίζει μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι ότι «δεν έχει τα χαρτιά», προσθέτοντας ότι «παίζει με τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο». Η ουκρανική αντιπροσωπεία κλήθηκε να αποχωρήσει πριν από το γεύμα, παρά το γεγονός ότι επιθυμούσε τη συνέχιση των συνομιλιών. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η συνάντηση «δεν εξελίχθηκε όπως θα έπρεπε», χαρακτηρίζοντάς την «λυπηρή».

Επί της ουσίας σε όρους βαριάς διπλωματίας αποτελεί «κηλίδα» στην εξωτερική πολιτική τόσο των ΗΠΑ όσο και ολόκληρου του δυτικού κόσμου αλλά και την πρώτη απτή απόδειξη πως ο Τραμπ δεν αντιμετωπίζει το Ουκρανικό ζήτημα με τον «παραδοσιακό» τρόπο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

18 Αυγούστου

Τον Αύγουστο, ο Τραμπ, ο Ζελένσκι και σειρά Ευρωπαίων ηγετών συναντήθηκαν στο Οβάλ Γραφείο. Εκεί συζήτησαν τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ και της Ευρώπης προς την Ουκρανία, σύμφωνα με τον ίδιο τον Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε επίσης μια συνάντηση μεταξύ του ίδιου, του Ζελένσκι και του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, κάτι που επιδίωκε εδώ και καιρό.

Παρά τη διαρκή αυτή επιθυμία του Τραμπ, καμία τέτοια τριμερής συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε.

17 Οκτωβρίου

Τον Οκτώβριο, ο Ζελένσκι ταξίδεψε στην Ουάσιγκτον με την ελπίδα να λάβει από τον Τραμπ πυραύλους κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Τόμαχοκ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει πριν από τη συνάντηση ότι η παράδοση τέτοιων πυραύλων στην Ουκρανία θα συνιστούσε «κλιμάκωση» και, μετά τις συνομιλίες, αρνήθηκε εκ νέου να τα παραδώσει.

Πρόσωπα με γνώση της συνάντησης την περιέγραψαν ως τεταμένη, ειλικρινή και, σε κάποιες στιγμές, «άβολη». Ουκρανική πηγή χαρακτήρισε και αυτή τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο «τεταμένη», αλλά διευκρίνισε ότι «δεν υπήρξαν φωνές», υποβαθμίζοντας τις αναφορές περί εκρηκτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο ηγετών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Τραμπ επανέλαβε την πρότασή του το Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη στη Μόσχα, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους που ενημερώθηκαν σχετικά. Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα απορρίψει το ενδεχόμενο παραχώρησης εδαφών με αντάλλαγμα τον τερματισμό του πολέμου.

Η σημερινή συνάντηση -τέταρτη μεταξύ Τράμπ και Ζελένσκι μέσα στο ίδιο έτος- ξεκάθαρα και δεδομένα έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου ή για το «πάγωμά» του σε πρώτο χρόνο – όπως αυτό συνέβη και στην Μέση Ανατολή. Το πλαίσιο έχει τεθεί και από την Ρωσία – ανεπιτυχώς μέχρι τώρα – αλλά και από το Κίεβο και μένει να φανεί εάν η αλλαγή τοποθεσίας της συνάντησης – στο Μαρ-α-Λάγκο και όχι στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ – θα φέρει πιο απτά αποτελέσματα και μία διαφορετική τροπή στον τετραετή πόλεμο στην Ανατολική Ευρώπη.