ΟΛΠ: όταν οι αριθμοί φέρνουν κύρος

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) ενισχύει περαιτέρω το επενδυτικό του αποτύπωμα, καταγράφοντας σειρά διακρίσεων υψηλού κύρους, που επιβεβαιώνουν τη σταθερή χρηματοοικονομική του επίδοση και τη στρατηγική του ωριμότητα.

Η βράβευση στα ICAP CRIF – True Leaders Awards αντικατοπτρίζει την ισχυρή κερδοφορία, την πιστοληπτική αξιοπιστία και τη συνεπή αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, βάσει αντικειμενικών οικονομικών κριτηρίων. Παράλληλα, η διάκριση Diamond Elite στα Diamonds of the Greek Economy 2025 απονεμήθηκε για πρώτη φορά στον ΟΛΠ, ως αποτέλεσμα της ουσιαστικής ενίσχυσης της κεφαλαιοποίησής του, στοιχείο που αντανακλά αυξημένη εμπιστοσύνη της αγοράς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η επαναλαμβανόμενη διάκριση στα ESG Awards, η οποία επιβεβαιώνει την ενσωμάτωση αρχών βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής διακυβέρνησης στη στρατηγική λειτουργία του οργανισμού. Συνολικά, οι διακρίσεις συνθέτουν εικόνα ισχυρού και θεσμικά ώριμου οργανισμού με μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό προσανατολισμό.

Η μετοχή του ΟΛΠ τώρα δείχνει ότι κάπου εδώ τελειώνει το διορθωτικό κύμα της μεγάλης ανοδικής κίνησης από τα 19,62 ευρώ (Οκτ. 2023) έως τα 49,70 ευρώ (Ιουν. 2025). Σημείο-κλειδί για μια εκ νέου κίνηση προς τα 50 ευρώ, η ανοδική διάσπαση του καναλιού “T” στα 43,50 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Τρίτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

December 29, 2025