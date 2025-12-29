Παπαϊωάννου-στον-ΣΚΑΪ:-250.000-«αιώνιοι»-φοιτητές-διαγράφονται-από-31/12

Σε εφαρμογή μπαίνει στις 31 Δεκεμβρίου η δεύτερη φάση του νόμου που αφορά τη διαγραφή «αιώνιων» φοιτητών από τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου.

Όπως εξήγησε ο υφυπουργός, το μέτρο αφορά ανενεργούς φοιτητές σε σχολές τετραετούς φοίτησης που έχουν ξεπεράσει την ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης.

Συγκεκριμένα, για τις σχολές πενταετούς φοίτησης το μέτρο θα ισχύσει το Δεκέμβριο του 2026 και για τις σχολές 6ετους φοίτησης, το μεθεπόμενο έτος.

Σημείωσε ότι μέχρι στιγμής τις λίστες με τους ανενεργούς φοιτητές δεν έχουν στείλει το ΕΚΠΑ και το Αριστοτέλειο. Εκτίμησε ωστόσο, ότι και τα δύο πανεπιστήμια είναι έτοιμα να τις αποστείλουν.

Ο κ. Παπαϊωάννου τόνισε ότι στην παρούσα φάση, οι φοιτητές που θα διαγράφουν ανέρχονται σε 250 – 260.000 και με αυτούς που θα προστεθούν τις επόμενες 2 χρονιές, θα φτάσουν τους 290.000.

Σημείωσε ακόμα ότι 35.000 φοιτητές αξιοποίησαν τη «δεύτερη ευκαιρία» και έκαναν αίτημα για παράταση σπουδών.

Ο υφυπουργός εξήγησε ότι οι ανενεργοί φοιτητές δεν έχουν μεν οικονομικό βάρος για τα πανεπιστήμια, ωστόσο παίζουν ρόλο στην αξιολόγηση. Όπως είπε, με τον πραγματικό αριθμό φοιτητών θα βγαίνουν και οι σωστές αναλογίες εισακτέων και διοικητικού προσωπικού

Σχολιάζοντας την παραίτησή του Καθηγητή του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Γιάννη Λεοντάρη, από τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με αφορμή την εφαρμογή του μέτρου των διαγραφών, ο Παπαϊωάννου έκανε λόγο για «σεβαστή άποψη που όμως αποτελεί μεμονωμένη αντίδραση». Εξήγησε ότι σε κάθε περίπτωση η διαδικασία γίνεται από το διοικητικό προσωπικό και τη γραμματεία και όχι από τους κοσμήτορες.

