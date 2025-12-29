Close Menu
    Monday, December 29
    Σε συζητήσεις για εξαγορά της DigitalBridge η SoftBank

    Σε προχωρημένες συνομιλίες για την εξαγορά της εταιρείας επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων DigitalBridge βρίσκεται η ιαπωνική SoftBank.

    Η SoftBank θα μπορούσε να ανακοινώσει μια συμφωνία ακόμη και σήμερα, σύμφωνα με το -, με αποτέλεσμα η μετοχή της εισηγμένης στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης να εκτινάσσεται 34%, μετρώντας άνοδο περίπου κατά 23% από την αρχή του έτους.

    Το διαφαινόμενο deal έρχεται εν μέσω της παγκόσμιας άνθησης για ΑΙ υποδομές καθώς η SoftBank πολλαπλασιάζει τις επενδύσεις της στην τεχνολογία.

    Ο ιαπωνικός γίγαντας πούλησε πρόσφατα ολόκληρο το μερίδιό του στην Nvidia για 5,83 δισ. δολάρια ώστε να δημιουργήσει χώρο για την επένδυσή του στην OpenAI.

    Η DigitalBridge χαρακτηρίζεται ως «μια μοναδική επιχείρηση ψηφιακών υποδομών» και έχει υπό διαχείριση assets ύψους περίπου 108 δισ. δολαρίων στα τέλη Σεπτεμβρίου.

