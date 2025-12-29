Στα-64,88-δισ.-τα-φορο-έσοδα-στο-11μηνο:-Ποιοι-φόροι-γέμισαν-τα-ταμεία

Στα 68,77 δισ. ευρώ αναρριχήθηκαν τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο του Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,295 δισ. έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το 11μηνο του 2025 τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 64,881 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 245 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 25,671 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 130 εκατ. ευρώ.

ανήλθαν σε 25,671 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 130 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα των ΕΦΚ διαμορφώθηκαν σε 6,720 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 45 εκατ. ευρώ.

διαμορφώθηκαν σε 6,720 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 45 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 2,331 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 24 εκατ. ευρώ.

ανήλθαν σε 2,331 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 24 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 24,117 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 113 εκατ. ευρώ εκ των οποίων: ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 117 εκατ. ευρώ, ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων αυξημένος κατά 5 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος μειωμένοι κατά 9 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Στα 5,676 δισ. τα φορο-έσοδα τον Νοέμβριο

Εστιάζοντας στα στοιχεία του Νοεμβρίου προκύπτει ότι τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 5,676 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 182 εκατ. ευρώ ή 3,3% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2026.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της συγκεκριμένης κατηγορίας παρατηρούνται τα εξής:

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 2,372 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 98 εκατ. ευρώ.

ανήλθαν σε 2,372 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 98 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 539 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 36 εκατ. ευρώ.

ανήλθαν σε 539 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 36 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 105 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 14 εκατ. ευρώ.

ανήλθαν σε 105 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 14 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 2.123 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 112 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 104 εκατ. ευρώ, ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 2 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος είναι αυξημένοι κατά 7 εκατ. ευρώ.

