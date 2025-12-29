Στην-τελική-φάση-μπαίνει-ο-Φορέας-Απόκτησης-Επαναμίσθωσης-Ακινήτων

Θα αγοράζει τις πρώτες κατοικίες ευάλωτων οφειλετών κατά τον πλειστηριασμό και στη συνέχεια θα τις νοικιάζει στους οφειλέτες που διέμεναν ήδη σε αυτές, προκειμένου να αποφευχθούν οι εξώσεις.

Στην προκήρυξη της τελικής φάσης του διαγωνισμού για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, κατά την οποία θα υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές ετοιμάζεται να προχωρήσει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή της Κυριακής ενδεχομένως ακόμη και σήμερα αναμένεται να δημοσιευθεί η προκήρυξη για την τελική φάση του διαγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Φορέας Ακινήτων θα αγοράζει τις πρώτες κατοικίες ευάλωτων οφειλετών κατά τον πλειστηριασμό και στη συνέχεια θα τις νοικιάζει στους οφειλέτες που διέμεναν ήδη σε αυτές, προκειμένου να αποφευχθούν οι εξώσεις.

Η μίσθωση θα έχει διάρκεια έως 12 χρόνια και μετά το πέρας αυτής – ή και νωρίτερα αν έχει επανέλθει οικονομικά – ο οφειλέτης θα μπορεί να επαναγοράσει την κατοικία του. Ο οφειλέτης θα πληρώνει χαμηλό ενοίκιο, στο οποίο το κράτος θα συμβάλει μηνιαίως με επιδότηση 70 – 210 ευρώ, αναλόγως της σύνθεσης του νοικοκυριού, εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Η τελική φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο μισό του 2026 θα αναδείξει τον προτιμητέο επενδυτή ανάμεσα από τα τέσσερα σχήματα που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον υπό τα funds Fortress, Bain, CRC και Kaican Hellas σε κοινοπραξία με την Beaumont.

Μετά την ανακήρυξη του προτιμητέου επενδυτή, η σύμβαση παραχώρησης θα πάει στη Βουλή για κύρωση και ο Φορέας Ακινήτων. Υπολογίζεται ότι σε πρώτη φάση ο Φορέας θα μπορεί να αποκτήσει 2.000 – 2.500 κατοικίες ευάλωτων νοικοκυριών που θα πτωχεύσουν, ενώ οι συστημικές τράπεζες θα συμμετάσχουν στο νέο φορέα με τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ.