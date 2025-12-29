Στουρνάρας-για-επιτόκια:-Πρέπει-να-διατηρήσουμε-τις-επιλογές-μας-ανοιχτές

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να παραμείνει σε ετοιμότητα να προσαρμόσει τα επιτόκιά της είτε προς τα άνω είτε προς τα κάτω ανάλογα με τις περιστάσεις, τόνισε ο Γιάννης Στουρνάρας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Σε συνέντευξη στο Econostream, ο Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ανέφερε ότι τα σημερινά επίπεδα των επιτοκίων της ΕΚΤ είναι «κατάλληλα διαμορφωμένα και πλήρως συμβατά με την απαρέγκλιτη δέσμευσή μας στο συμμετρικό στόχο του 2% για τον πληθωρισμό».

Οι επικαιροποιημένες μακροοικονομικές προβολές δείχνουν ότι η μελλοντική εξέλιξη του πληθωρισμού θα είναι «σε γενικές γραμμές σύμφωνη με αυτό το στόχο, χωρίς σημαντική πιθανότητα επίμονης προς τα άνω ή προς τα κάτω απόκλισης, μέχρι το τέλος του ορίζοντα προβολής», όπως ανέφερε.

Συνεπώς, επί του παρόντος η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ «είναι η ενδεδειγμένη», σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, δεδομένου ότι «ο πληθωρισμός παραμένει σε πορεία προσέγγισης του στόχου μας 2% μεσοπρόθεσμα, αν και οι προβολές δείχνουν μια ελαφρά προς τα κάτω απόκλιση το 2026 και το 2027».

«Το βασικό συμπέρασμα από τις προβολές είναι ότι η οικονομία της ζώνης του ευρώ επιδεικνύει ανθεκτικότητα», προσέθεσε.

Παρ’ όλα αυτά, παρατήρησε, «το ότι η κατεύθυνση της νομισματικής μας πολιτικής ‘είναι η ενδεδειγμένη’ δεν σημαίνει ότι τα βασικά επιτόκια είναι κλειδωμένα». Οι νομισματικές αρχές παρακολουθούν τους κινδύνους για τον πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα και είναι έτοιμες να αντιδράσουν άμεσα, ανέφερε.

«Πρέπει να διατηρήσουμε τις επιλογές μας ανοιχτές και να είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε τα βασικά επιτόκια είτε προς τα άνω είτε προς τα κάτω, διατηρώντας μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και λαμβάνοντας αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση», επεσήμανε.

«Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζουμε να βασίζουμε τις αποφάσεις μας σε όλες τις εισερχόμενες πληροφορίες, χωρίς να δεσμευόμαστε εκ των προτέρων σε μια συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων», προσέθεσε. «Σε περίπτωση που βρεθούμε σε καλύτερη ή δυσμενέστερη θέση απ’ ό,τι αναμενόταν, θα ενεργήσουμε αναλόγως.»

Στην ερώτηση αν συμφωνεί ότι η επόμενη κίνηση των επιτοκίων πιθανόν να είναι ανοδική, ο κ. Στουρνάρας απάντησε ότι οι κίνδυνοι για την οικονομία είναι «και ανοδικοί και καθοδικοί» και ότι, με δεδομένες όλες τις αβεβαιότητες, «είναι πρόωρο να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων».

Όπως διευκρίνισε, οι πρόσφατες οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν επιβράδυνση της δυνητικής ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, γεγονός που σημαίνει ότι και το φυσικό επιτόκιο (r*) θα μειωθεί. Όμως, το ενδεχόμενο αυτό εξακολουθεί να υπόκειται σε σημαντική αβεβαιότητα και συνεπώς δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση αποφάσεων πολιτικής, τόνισε.

Επί του παρόντος, ο κ. Στουρνάρας εξέφρασε αισιοδοξία σχετικά με την ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ. «Υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι οι οικονομικές προοπτικές θα ενισχυθούν περαιτέρω», ανέφερε. «Η οικονομία της ζώνης του ευρώ έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και αναμένεται να αναπτυχθεί με σταθερούς ρυθμούς τα επόμενα χρόνια».

Η ανάπτυξη υποστηρίζεται από την εύρωστη εγχώρια ζήτηση και τον ακμαίο τομέα των υπηρεσιών, δήλωσε. Οι επενδύσεις στην τεχνολογική και ψηφιακή καινοτομία, καθώς και οι μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, πιθανόν να συμβάλουν επίσης στην ανάπτυξη στο μέλλον, προσέθεσε.

«Παράλληλα, οι υψηλές δημόσιες επενδύσεις στην άμυνα και τις υποδομές αναμένεται να δώσουν σημαντική ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα», παρατήρησε.

Όμως, υπάρχουν προκλήσεις, τόνισε, επισημαίνοντας τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις εμπορικές εντάσεις. Παρόλο που έχουν συναφθεί ορισμένες εμπορικές συμφωνίες, η πλήρης επίδραση της αύξησης των δασμών, μεταξύ άλλων και στον πληθωρισμό, θα φανεί μόνο με την πάροδο του χρόνου, ανέφερε.

Παραθέτοντας την πρόσφατη Έκθεση της ΕΚΤ για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα (Financial Stability Review), ο κ. Στουρνάρας προειδοποιεί ότι «οι τρέχουσες αποτιμήσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και η υποτονική μεταβλητότητα φαίνονται σε δυσαρμονία με τις επίμονα αυξημένες αβεβαιότητες». Εντούτοις, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι οι αποτιμήσεις αντανακλούν με ακρίβεια τη μελλοντική συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε.

«Συνολικά, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι μελλοντικές εξελίξεις θα ευνοούν συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων», ανέφερε. «Στο τρέχον περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, η πορεία μας είναι σαφής. Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε όλες τις εισερχόμενες πληροφορίες, αντιδρώντας με ευελιξία στις μελλοντικές εξελίξεις, είτε θετικές είτε αρνητικές, πάντα με γνώμονα την αποστολή μας για διατήρηση της σταθερότητας των τιμών».