Χούθι:-Οποιαδήποτε-παρουσία-του-Ισραήλ-στη-Σομαλιλάνδη-θα-θεωρηθεί-στόχος

Ο επικεφαλής του κινήματος Ανσαραλά («υποστηρικτές του θεού») της Υεμένης, πιο γνωστού στη Δύση με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, προειδοποίησε χθες Κυριακή πως οποιαδήποτε ισραηλινή παρουσία στη Σομαλιλάνδη θα θεωρηθεί «στρατιωτικός στόχος», με ανακοίνωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την αναγνώριση από το Ισραήλ της αυτοανακηρυγμένης δημοκρατίας.

«Θεωρούμε οποιαδήποτε ισραηλινή παρουσία στη Σομαλιλάνδη στρατιωτικό στόχο για τις ένοπλες δυνάμεις μας, καθώς αποτελεί επίθεση εναντίον της Σομαλίας και της Υεμένης και απειλή για την ασφάλεια της περιοχής», ανέφερε ο Άμπντελ Μάλεκ αλ Χούθι, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης των ανταρτών.

Την Παρασκευή, η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε πως αναγνωρίζει επίσημα τη Σομαλιλάνδη, εξέλιξη άνευ προηγουμένου για την περιοχή αυτή, που ανακήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία της από τη Σομαλία το 1991.

Ο ηγέτης των Χούθι προειδοποίησε ότι η κίνηση θα έχει σοβαρές συνέπειες, βλέποντας στην αναγνώριση «εχθρική» ενέργεια «εναντίον της Σομαλίας και των αφρικανών γειτόνων της, της Υεμένης, της Ερυθράς Θάλασσας και των χωρών που βρίσκονται και στις δυο όχθες της».

Η Σομαλιλάνδη –με έκταση 175.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, περίπου ίση με το ένα τρίτο της Γαλλίας– υπήρξε βρετανικό προτεκτοράτο και κατόπιν αποικία του βρετανικού στέμματος στο βορειοδυτικό άκρο της Σομαλίας.

Ανακήρυξε την ανεξαρτησία της το 1991, καθώς η Σομαλία βυθιζόταν στο χάος μετά την πτώση του στρατιωτικού καθεστώτος του Μοχάμεντ Σιάντ Μπαρέ.

Η αυτοανακηρυγμένη δημοκρατία λειτουργεί έκτοτε αυτόνομα, έχει δικό της νόμισμα, στρατό και αστυνομία, και διακρίνεται για τη σχετική σταθερότητά της σε σύγκριση με τη Σομαλία, που πλήττεται από την εξέγερση των ισλαμιστών της Σεμπάμπ και χρόνιες πολιτικές διενέξεις.

Αναλυτές στην περιοχή εκτιμούν ότι η προσέγγιση με τη Σομαλιλάνδη επιτρέπει στο Ισραήλ πολύ πιο εύκολη πρόσβαση στην Ερυθρά Θάλασσα και άρα θα του δώσει δυνατότητα να πλήττει με μεγαλύτερη ευχέρεια τους Χούθι στην Υεμένη.

Το Ισραήλ έχει ήδη βάλει επανειλημμένα στο στόχαστρο το κίνημα των Υεμενιτών ανταρτών μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023, εξαιτίας των επιθέσεων των Χούθι εναντίον της ισραηλινής επικράτειας και πλοίων ισραηλινών συμφερόντων, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» στους Παλαιστίνιους.

Οι αντάρτες, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέστειλαν τις επιθέσεις αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας τη 10η Οκτωβρίου.

Η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ επικρίθηκε έντονα από την Αφρικανική Ένωση, την Αίγυπτο, την Τουρκία, το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, στο οποίο συμμετέχουν έξι κράτη, και τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας, που έχει την έδρα του στη Σαουδική Αραβία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε από την πλευρά της ότι η εθνική κυριαρχία της Σομαλίας πρέπει να χαίρει σεβασμού.