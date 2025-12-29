Χρηματιστήριο:-Άνοιξε-δρόμο-για-υψηλότερα-επίπεδα,-προοπτικά-μέχρι-τις-2400-μονάδες

Άνοδο κατά 0,03% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2127,79 μονάδες (+0,73% ο ΓΔ & +1,09% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο «44,78% ο ΓΔ και στο +82,88% οι τράπεζες στο έτος). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε χαμηλά στα 175,6 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές ανέλαβαν στο ξεκίνημα την υπεροπλία και λίγο μετά τις 12μμ οδήγησαν το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2120 μονάδων. Όμως, στη συνέχεια οι αγοραστές ανασυντάχθηκαν και με οδηγό δεικτοβαρείς τίτλους (Metlen, Τιτάν, Optima κ.α.) οδήγησαν το ΓΔ σε θετικό έδαφος όπου έκλεισε στις δημοπρασίες μετά από διακυμάνσεις. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,483% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να παρουσιάζουν μικτή εικόνα.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,33%) κατέγραψε απώλειες με την Εθνική (-1,33%) να υποαποδίδει αλλά την Alpha (+0,69%) να διαφοροποιείται. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Metlen (+2,54%), ο Τιτάν (+0,99%), η Optima (+0,52%), ο ΑΔΜΗΕ (+0,50%) αλλά και ο ΟΛΠ (+0,49%), ο ΟΛΘ (+0,52%), η Intralot (+1,36%), η ΕΛΤΟΝ (+3,40% με πακέτα 725 χιλ. τεμ.) και η Trek (+9,92% με πακέτα). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε το ΔΑΑ (-1,47%), η Κύπρου (-0,83%), ο Ελλάκτωρ (-2,79%), η Helleniq Energy (- 0,76%), η Cenergy (-0,65%), η Βιοχάλκο (-0,83%) και η Lamda (-0,84%).

Απολογιστικά, 55 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 49 εκείνων που υποχώρησαν.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η τελευταία συνεδρίαση πριν τα Χριστούγεννα ήταν διεκπεραιωτικού χαρακτήρα χωρίς να μεταβάλει την τεχνική εικόνα της αγοράς με την υπέρβαση των 2094-2111 μονάδων να ανοίγει τον δρόμο για υψηλότερα επίπεδα, προοπτικά μέχρι τις 2400 μονάδες.

Επιχειρηματικά Νέα

Ολοκληρώθηκε η δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων, με τον ΟΔΔΗΧ να αντλεί ποσόν €500 εκ. με επιτόκιο της έκδοσης αυξήθηκε στο 2,01% έναντι 1,78% στην προηγουμένως.

ΟΔΔΗΧ: Την Τετάρτη 7/1/ 2026 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, ποσού €400 εκ. λήξεως 14 Απριλίου 2026.

Έκλεισε μεγάλο ντιλ της Metlen στη Χιλή, αντίτιμο $865 εκ, κίνηση στο πλαίσιο του Asset Rotation Plan. Η εμβληματική συναλλαγή περιλαμβάνει την πώληση τεσσάρων φωτοβολταϊκών ισχύος 588 MW. Αύξηση ρευστότητας στη ζώνη των 3,5 δισ. ευρώ.

Γιάννης Παράσχης (απερχόμενος CEO ΔΑΑ): η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου θα κινηθεί γύρω στα 34 εκ. σε σχέση με τα 31,85 εκατ. του 2024. Project της τάξης 1 δισ. ευρώ, υλοποιείται στο πλαίσιο του επενδυτικού πλάνου που «τρέχει» ο ΔΑΑ ως το 2032.

Τεχνική Ολυμπιακή: Συμφωνία με Pollen Street Capital για χρηματοδότηση ως €250 εκ., για τον επενδυτικών ευκαιρίες και απόκτηση χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα.

Αύξηση στα 4,93 δισ. ευρώ για την παραγωγή ασφαλίστρων το πρώτο 10μηνο (+5,1%). Οι ασφαλίσεις κατά ζημιών ενισχύθηκαν κατά 8,4%, ενώ η Αστική Ευθύνη Οχημάτων κατέγραψε άνοδο 5,4%.

ΟΔΔΗΧ, 2026: Τα €8,8 δισ. θα φθάσουν το 2026 οι πρόωρες αποπληρωμές μνημονιακών δανείων, ενώ για την κάλυψη των χρηματοδοτικών του αναγκών το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει από τις αγορές περίπου €8 δισ. (εφέτος άντλησε περίπου €7,5 δισ.).