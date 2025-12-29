Χωρίς-ορατή-προοπτική-εκτόνωσης-τα-μπλόκα

της -

Εκ νέου αντιμέτωπη με την πιεστική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τους αποκλεισμούς και τα μπλόκα βρίσκεται η κυβέρνηση μετά την ανάπαυλα των Χριστουγέννων.

Η διαφοροποίηση που αποτυπώθηκε στην ανακοίνωση του Σαββάτου, όπου εκπρόσωποι 18 μπλόκων τοποθετούνται υπέρ της έναρξης διαλόγου για την κυβέρνηση, ήταν η αφορμή για να επαναλάβει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, την κυβερνητική θέση – πρόσκληση προς τους αγρότες για να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

«Ο ειλικρινής διάλογος – και μόνο αυτός – θα φέρει τις λύσεις» δήλωσε ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι είναι ειλικρινής η διάθεση της κυβέρνησης για διάλογο, ενώ φρόντισε να υπογραμμίσει ότι «πλέον, έστω και με καθυστέρηση, όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου».

Η κυβέρνηση επενδύει στην εμφάνιση διαφοροποιήσεων στο μέτωπο των αγροτών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε «ενθαρρυντική εξέλιξη» την τοποθέτηση των εκπροσώπων των 18 μπλόκων. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, καλείται να διαχειριστεί την πραγματικότητα στο πεδίο.

Εκεί όπου τα μπλόκα παραμένουν και οι αγρότες προειδοποιούν με πιο σκληρή στάση και αιφνιδιασμούς. Η συνέχιση των μετακινήσεων από και προς τα μεγάλα αστικά κέντρα για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς συνεπάγεται δυσκολίες για τους εκδρομείς από τα μπλόκα που παραμένουν στις εθνικές οδούς. Και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η ενόχληση για την ταλαιπωρία αυτή στρέφεται προς τους αγρότες ή μόνο προς αυτούς.

Η κυβέρνηση, με βάση τη χθεσινή τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, δείχνει να επιμένει στην ίδια στρατηγική που μέχρι τώρα έχει υιοθετήσει απέναντι στις κινητοποιήσεις.

Τα αποτελέσματα δεν είναι μέχρι στιγμής αισιόδοξα, καθώς από την πλευρά των αγροτών επαναλαμβάνεται διαρκώς το αίτημα για συγκεκριμένες δεσμεύσεις απέναντι στα θέματα που έχουν θέσει προς την κυβέρνηση. Επιπλέον, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται η αισιοδοξία που είχε καλλιεργηθεί στο εσωτερικό της κυβέρνησης ότι η ολοκλήρωση των πληρωμών που εκκρεμούσαν μέχρι το τέλος του χρόνου, θα φέρει αλλαγή του κλίματος στις τάξεις των αγροτών.

Οι κινητοποιήσεις εξακολουθούν να τροφοδοτούν σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ χθες άνοιξε και ένα νέο μέτωπο,με επίκεντρο δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος σε συνέντευξή του δήλωσε ότι σχεδιάζει να εισηγηθεί την επιβολή «κόφτη» στη «ζωντανή» τηλεοπτική μετάδοση συνεδριάσεων εξεταστικών επιτροπών.

Παρά τη διευκρίνισή του ότι μια τέτοια απόφαση, εφόσον ληφθεί, δεν θα αφορά τις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που βρίσκονται σε εξέλιξη, οι δηλώσεις προκάλεσαν σφοδρή αντίδραση κομμάτων της αντιπολίτευσης, που κατήγγειλαν μεθόδευση της πλειοψηφίας με στόχο τη συγκάλυψη.

