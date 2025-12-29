Όταν ο βασικός μέτοχος αγοράζει πριν μιλήσει η κάλπη

Από την ανακοίνωση της επιχειρηματικής συνένωσης και την πρόθεση εισόδου της Allwyn International (AIAG) στο ελληνικό χρηματιστήριο μέσω του ΟΠΑΠ, η επενδυτική συμπεριφορά του βασικού μετόχου αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Από την ημερομηνία-αφετηρία της 13ης Οκτωβρίου έως και τις 22 Δεκεμβρίου, η AIAG έχει προχωρήσει σε αγορές συνολικά 7.642.811 μετοχών ΟΠΑΠ, εκ των οποίων 2.642.811 μέσω Χ.Α. και MTFs και 5.000.000 μέσω OTC συναλλαγής.

Πρόκειται για μια συνειδητή στρατηγική αύξηση συμμετοχής και όχι για συγκυριακή τοποθέτηση κεφαλαίων, με σαφή αναφορά σε επικείμενα εταιρικά ορόσημα. Το timing των αγορών αποκτά πρόσθετο βάρος, καθώς προηγείται της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 7ης Ιανουαρίου, όπου οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα κληθούν να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, τη συγχώνευση των δύο οντοτήτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δηλώσεις του Kasrc Komárek λειτουργούν συμπληρωματικά της χρηματιστηριακής εικόνας. Ο ιδρυτής της Allwyn περιγράφει τη συνένωση ως “τεράστια ευκαιρία” για τους μετόχους του ΟΠΑΠ, υπογραμμίζοντας ότι για πρώτη φορά αποκτούν ρόλο συν-επενδυτών σε έναν όμιλο με παγκόσμια εμβέλεια.

Από απόψεως διεβδομαδιαίας διαγραμματικής ανάλυσης η μετοχή του ΟΠΑΠ δείχνει να δοκιμάζει την ανθεκτικότητα της ζώνης αντίστασης των 18,80 με 18,30 ευρώ. Αν την προσπεράσει με αυξημένο όγκο συναλλαγών, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για τα 20,14 ευρώ όπου διέρχεται και η πτωτική γραμμή τάσης “W“.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Τρίτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

