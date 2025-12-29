Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Monday, December 29
    allwyn:-Απέκτησε-120023-μετοχές-ΟΠΑΠ-αξίας-2,2-εκατ.-ευρώ
    Allwyn: Απέκτησε 120.023 μετοχές ΟΠΑΠ αξίας 2,2 εκατ. ευρώ

    Allwyn: Απέκτησε 120.023 μετοχές ΟΠΑΠ αξίας 2,2 εκατ. ευρώ

    Επιχειρήσεις 1 Min Read

    Στην απόκτηση 120.023 κοινών ονομαστικών μετοχών της OΠΑΠ προχώρησε η Allwyn την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025.

    Στην απόκτηση 120.023 κοινών ονομαστικών μετοχών της OΠΑΠ προχώρησε η Allwyn την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025.

    Ειδικότερα, η AIAG αγόρασε τις μετοχές σε μέση τιμή 18,4839 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 2.218.493,13 ευρώ.

    Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com