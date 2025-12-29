Allwyn: Απέκτησε 120.023 μετοχές ΟΠΑΠ αξίας 2,2 εκατ. ευρώ

Στην απόκτηση 120.023 κοινών ονομαστικών μετοχών της OΠΑΠ προχώρησε η Allwyn την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025.

Ειδικότερα, η AIAG αγόρασε τις μετοχές σε μέση τιμή 18,4839 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 2.218.493,13 ευρώ.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).