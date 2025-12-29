Citi για Metlen: Καταλύτης η πώληση χαρτοφυλακίου στη Χιλή – Τιμή στόχος τα €52

H Citi σε ανάλυσή της θέτει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Metlen στα 52 ευρώ .

Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκεται η ολοκλήρωση της πώλησης του χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών της Metlen στη Χιλή, συνολικής αξίας 865 εκατ. δολαρίων, ελαφρώς υψηλότερης από τα 815 εκατ. δολάρια που είχαν ανακοινωθεί αρχικά τον Απρίλιο του 2025.

Η συναλλαγή είχε αρχικά ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2025 στα 815 εκατ. δολάρια, με ελαφρώς υψηλότερη αποτίμηση κατά το τελικό κλείσιμο της συναλλαγής. Τα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν ηλιακή ισχύ 588 MW και δυναμικό αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) 1.610 MWh, καθιστώντας τη συναλλαγή μία από τις σημαντικότερες κινήσεις rotation περιουσιακών στοιχείων για τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της εταιρείας.

Επισημαίνουμε ότι, με έσοδα άνω των 0,8 δισ. δολαρίων, η εταιρεία θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτύχει ουσιαστική μείωση του καθαρού της δανεισμού στο τέλος του 2025.

Παραμένουμε «άνετοι» με τις εκτιμήσεις μας για EBITDA 2025 ύψους 1,15 δισ. ευρώ (εξαιρουμένων έκτακτων στοιχείων), γράφουν οι αναλυτές. Με την υλοποίηση του rotation περιουσιακών στοιχείων και την πιθανή μείωση του χρέους, θεωρούμε ότι η επέκταση της αλουμίνας, η έναρξη λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας βασικών μετάλλων και η συνεχιζόμενη ανάπτυξη ηλιακών έργων και BESS αποτελούν πιθανούς καταλύτες για το 2026. Διατηρούμε σύσταση «αγορά».

Θεωρούμε ότι ο τομέας των μετάλλων της Metlen θα αποτελέσει βασικό παράγοντα κερδοφορίας το 2026, με τις τιμές του αλουμινίου να παραμένουν ισχυρές. Επιπλέον, η εταιρεία αναμένεται να σημειώσει πρόοδο στην επέκταση της αλουμίνας, η οποία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη μελλοντική παραγωγή γαλλίου.

Εκτιμούμε ότι η επιτυχής εξασφάλιση ευρωπαϊκής επιδότησης για το έργο θα αποτελέσει σημαντικό καταλύτη. Η Μetlen υλοποιεί την κατασκευή πιλοτικής μονάδας για την ανάκτηση βασικών μετάλλων, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2026, και η επιτυχής βιομηχανική κλίμακα παραγωγής από την πιλοτική μονάδα θα είναι κρίσιμη.

Αξιο λόγου ότι η Citi επισημαίνει ότι ο τομέας των μετάλλων θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό μοχλό για το «bull case» σενάριο που ανεβάζει την τιμή στόχο στα 80 ευρώ/μετοχή.