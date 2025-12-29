CNN: Χωρίς «μεγάλη τομή» η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι, αλλά με πιο θετικό κλίμα και αισιοδοξία για ειρήνη

Χωρίς σημαντικές ανακοινώσεις ή θεαματικές εξελίξεις ολοκληρώθηκαν οι πολύωρες συνομιλίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Φλόριντα, σύμφωνα με την ανάλυση του CNN. Και οι δύο ηγέτες αναγνώρισαν ότι η προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε η Ρωσία παραμένει εξαιρετικά σύνθετη και θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο.

Ωστόσο, σε αντίθεση με προηγούμενες, πιο τεταμένες συναντήσεις, το κλίμα αυτή τη φορά ήταν αισθητά καλύτερο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε δημόσια τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και δήλωσε βέβαιος ότι η ειρήνη βρίσκεται κοντά, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε επανειλημμένα τον Αμερικανό ηγέτη, τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος των δηλώσεών του.

Πόλεμος χωρίς προθεσμία, αλλά με κρίσιμη συγκυρία

Σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ απέφυγε να θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη λήξη του πολέμου, άφησε όμως να εννοηθεί ότι η παρούσα στιγμή είναι η πιο κατάλληλη για μια τελική προσπάθεια.

Όπως εκτιμάται, είτε ο πόλεμος θα οδηγηθεί τώρα σε συμφωνία, είτε υπάρχει ο κίνδυνος να συνεχιστεί επ’ αόριστον.

Ο Πούτιν εκτός τραπεζιού, αλλά στο επίκεντρο

Αν και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν συμμετείχε στη συνάντηση στη Φλόριντα, ο ρόλος του παρέμεινε καθοριστικός.

Ο Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας άνω της μίας ώρας με τον Πούτιν πριν από τις συνομιλίες με τον Ζελένσκι και προανήγγειλε νέα επικοινωνία μαζί του αμέσως μετά.

Το «τελευταίο 10%» της συμφωνίας

Κομβικό σημείο παραμένει, σύμφωνα με την ανάλυση, το λεγόμενο «τελευταίο 10%» του ειρηνευτικού σχεδίου. Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι το 90% των όρων έχει συμφωνηθεί, ενώ ο Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στη χρήση ποσοστών.

Τα βασικά αγκάθια αφορούν την τύχη του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια και τα ζητήματα εδαφικών παραχωρήσεων.

Μια σχέση με βαρύ παρελθόν, αλλά πιο ήπιους τόνους

Το CNN επισημαίνει ότι κάθε συνάντηση των δύο ηγετών παρακολουθείται στενά, μετά την «καταστροφική» πρώτη τους επαφή τον Φεβρουάριο. Αυτή τη φορά, όμως, οι τόνοι ήταν αισθητά πιο ήπιοι, στοιχείο που ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι, παρά τις δυσκολίες, οι δύο πλευρές επιδιώκουν να διατηρήσουν ανοιχτό τον δρόμο προς μια πιθανή συμφωνία.