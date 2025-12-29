crediabank:-κλιμάκωση-μεγέθους-με-γεωγραφικό-αποτύπωμα

Οι κινήσεις της CrediaBank (CREDIA) εντάσσονται σε μια συνεκτική στρατηγική ταχείας κλιμάκωσης, με παράλληλη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και έμφαση τόσο στην οργανική ανάπτυξη όσο και σε επιλεκτικές εξαγορές. Η οριστική συμφωνία για την απόκτηση του 70,03% της HSBC Bank Malta έναντι 200 εκατ. ευρώ σε μετρητά αποτελεί τη μεγαλύτερη κίνηση εξωστρέφειας της τράπεζας μέχρι σήμερα.

Η συναλλαγή, υπό την αίρεση των εποπτικών εγκρίσεων, διπλασιάζει ουσιαστικά το ενεργητικό της CrediaBank (από 7 δισ. ευρώ σε 16 δισ. ευρώ) και προσθέτει μια κερδοφόρα πλατφόρμα με περίπου 100 εκατ. ευρώ ετήσια κερδοφορία, ενισχύοντας τη γεωγραφική και προϊοντική της βάση. Παράλληλα, οι δεσμεύσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και οι προβλέψεις για ex gratia αποζημιώσεις περιορίζουν τον λειτουργικό κίνδυνο μετάβασης.

Συμπληρωματικά, οι αποκλειστικές συζητήσεις για την απόκτηση του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακή εντάσσονται στη στρατηγική ενίσχυσης των εσόδων από προμήθειες και της παρουσίας στις αγορές κεφαλαίου, με περιορισμένη κεφαλαιακή επίπτωση.

Οι παρεμβάσεις της Ελένης Βρεττού αναδεικνύουν μια συνεκτική διοικητική κατεύθυνση, όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η αναβάθμιση του φυσικού δικτύου και η επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης λειτουργούν συμπληρωματικά, ενισχύοντας σταθερά τον ρόλο της CrediaBank ως διακριτού τραπεζικού πυλώνα στο εγχώριο σύστημα.

Εδώ στο Fibonacci chart των 233 λεπτών η μετοχή έπειτα από ένα τίναγμα δοκιμής προς το επίπεδο των 1,66 με 1,70 ευρώ δείχνει τη διάθεση για λήξη της χρονιάς να πατήσεις πάνω στον αγοραστικό βατήρα των 1,60 με 1,56 ευρώ, ώστε να φύγει στην επόμενη ανοδική κίνηση πάνω από το 1,70 και προς τα 2 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Τρίτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

