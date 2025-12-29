digitalbridge:-Απογείωση-50%-έφεραν-οι-πληροφορίες-για-εξαγορά-της-από-τη-softbank

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν τη Δευτέρα οι μετοχές της DigitalBridge, καθώς δημοσίευμα θέλει τη SoftBank Group να βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για την εξαγορά της αμερικανικής εταιρείας.

Η μετοχή της DigitalBridge ενισχύεται 50% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, μετά την είδηση ότι ο ιαπωνικός τεχνολογικός όμιλος εξετάζει την απόκτηση της εισηγμένης στη Νέα Υόρκη εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στις επενδύσεις σε υποδομές data centers.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του -, που επικαλείται πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων, η SoftBank θα μπορούσε να ανακοινώσει συμφωνία ακόμη και εντός της ημέρας. Οι ίδιες πηγές, ωστόσο, σημειώνουν ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Στο επίκεντρο τα data centers

Η DigitalBridge αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους επενδυτές παγκοσμίως σε ψηφιακές υποδομές, με έμφαση σε data centers, πύργους τηλεπικοινωνιών και δίκτυα που στηρίζουν την παγκόσμια ψηφιακή οικονομία.

Ο κλάδος βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, του cloud και των ψηφιακών υπηρεσιών αυξάνει ραγδαία τη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ και αποθηκευτικούς πόρους.

Για τη SoftBank, μια πιθανή εξαγορά θα ενίσχυε περαιτέρω την παρουσία της σε κρίσιμες υποδομές που στηρίζουν την επόμενη φάση της ψηφιακής και AI μετάβασης, σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος επιχειρεί να επανατοποθετηθεί στρατηγικά μετά τις έντονες διακυμάνσεις των τελευταίων ετών.



Σε αναμονή επίσημων ανακοινώσεων

Μέχρι στιγμής, ούτε η SoftBank ούτε η DigitalBridge έχουν σχολιάσει επίσημα τις πληροφορίες. Οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς ενδεχόμενη συμφωνία θα αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες κινήσεις στον χώρο των data centers και των ψηφιακών υποδομών διεθνώς.

Το θέμα παραμένει σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες.