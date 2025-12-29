Eurobank: Αγορά 682.000 ιδίων μετοχών έναντι 2,4 εκατ. ευρώ

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 2.442.945 Ίδιες Μετοχές.

Στην αγορά 682.000 ιδίων μετοχών της που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση τιμή κτήσης 3,5172 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 2.398.746,22 ευρώ κατά το διάστημα 22/12/2025 – 26/12/2025 προχώρησε η Eurobank.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

