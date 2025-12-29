metlen:-συμβόλαια,-ρευστότητα-και-ορατότητα-ετών.-Το-πλάνο-αρχίζει-να-γράφει-αριθμούς

Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Metlen Energy & Metals επιβεβαιώνουν έναν όμιλο που ενισχύει ταυτόχρονα το βιομηχανικό του αποτύπωμα και τη χρηματοοικονομική του θέση, με κινήσεις που έχουν ισχυρή στρατηγική συνοχή.

Στον τομέα της άμυνας, η σύμβαση με την KNDS Deutschland για την κατασκευή 200 τμημάτων του Leopard 2A8 έως το 2031 εντάσσει τη Metlen στον στενό πυρήνα της ευρωπαϊκής αμυντικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Η διάρκεια του έργου, το επίπεδο τεχνογνωσίας και η παραγωγή από το αμυντικό hub στον Βόλο προσδίδουν ορατότητα εσόδων και ενισχύουν τη θέση της εταιρείας σε έναν κλάδο με αυξημένη ζήτηση και μακροπρόθεσμη στήριξη.

Παράλληλα, η ολοκλήρωση της πώλησης φωτοβολταϊκών και BESS στη Χιλή έναντι 865 εκατ. δολαρίων ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική ισχύ του ομίλου και επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του Asset Rotation Plan. Η συναλλαγή με λίγα λόγια βελτιώνει ουσιαστικά τη ρευστότητα, η οποία εκτιμάται περί τα 3,5 δισ. ευρώ, και συμβάλλει στην απομόχλευση του ισολογισμού.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Morgan Stanley βλέπει το deal ως καταλυτικό για το cash flow, διατηρώντας σύσταση overweight και τιμή-στόχο τα 64 ευρώ.

Διαγραμματικά φαίνεται στο ημερήσιο chart τιμών ότι όλη αυτή η συσσώρευση που έχει προκληθεί από τα μέσα του Οκτώβρη είναι έτοιμη να κινηθεί δυναμικά ανοδικά στις αρχές του 2026 σπρώχνοντας την τιμή της μετοχής πάνω από τη ζώνη αντίστασης των 50,25 με 50,75 ευρώ. Η μετοχή πάντως έχει όλα τα επενδυτικά χαρακτηριστικά για να διαπρέψει το 2026.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Τρίτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

December 29, 2025