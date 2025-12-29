prodea:-Εγκρίθηκε-η-διάθεση-περιουσιακών-στοιχείων-άνω-του-51%-της-αξίας-ενεργητικού

Τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας αξίας άνω του 51% του συνολικού ενεργητικού, ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση της Prodea Investments, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4.1.1(3) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 29η Δεκεμβρίου 2025 με την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούσαν 226.843.273 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι με απαρτία 88,79% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν ψηφοφορίας (έγκυρες ψήφοι 226.843.273) επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρεται στην από 08.12.2025 πρόσκληση, αποφάσισε τα εξής:

Θέμα Μόνο: Έγκριση διάθεσης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4706/2020 και το άρθρο 238 ΑΚ – Έγκριση ενεργειών και πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου – Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΥΠΕΡ 226.843.273 μετοχές (88,79%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)