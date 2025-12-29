Close Menu
    Monday, December 29
    Prodea: Εγκρίθηκε η διάθεση περιουσιακών στοιχείων άνω του 51% της αξίας ενεργητικού

    Τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας αξίας άνω του 51% του συνολικού ενεργητικού, ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση της Prodea Investments, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου.

    Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

    Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4.1.1(3) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

    Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 29η Δεκεμβρίου 2025 με την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούσαν 226.843.273 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι με απαρτία 88,79% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν ψηφοφορίας (έγκυρες ψήφοι 226.843.273) επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρεται στην από 08.12.2025 πρόσκληση, αποφάσισε τα εξής:

    Θέμα Μόνο: Έγκριση διάθεσης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4706/2020 και το άρθρο 238 ΑΚ – Έγκριση ενεργειών και πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου – Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

    ΥΠΕΡ 226.843.273 μετοχές (88,79%)
    ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)
    ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

