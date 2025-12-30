«Αλμυρό»-το-πρωτοχρονιάτικο-τραπέζι

Ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι αποδεικνύεται το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Σε ποια βασικά είδη διατροφής οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα.

Γιορτές με υψηλό αίσθημα οικονομικής ανασφάλειας κάνουν και φέτος τα ελληνικά νοικοκυριά, με το παραδοσιακό εορταστικό τραπέζι να εμφανίζεται ακριβότερο και τους καταναλωτές να καλούνται να λύσουν μια δύσκολη «εξίσωση», καθώς οι τιμές των τροφίμων έχουν παγιωθεί σε αρκετά υψηλά επίπεδα τα τελευταία χρόνια.

Η οικονομική κόπωση είναι εμφανής για τους Έλληνες, ενώ εξαιρετικά αβέβαιο παραμένει το στρώσιμο του πρωτοχρονιάτικου τραπεζιού για τους πιο ευάλωτους, καθώς η εορταστική ραστώνη δεν μπορεί να ξορκίσει τον εφιάλτη της ακρίβειας.

«Το μοσχάρι έχει ανέβει σημαντικά, καθώς περίπου το 80% του μοσχαρίσιου κρέατος είναι εισαγόμενο. Όταν αυξάνονται οι τιμές στο εξωτερικό, αυτό μεταφέρεται αναγκαστικά και στην ελληνική αγορά», δήλωσε πρόσφατα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δικηγόρος Παναγιώτης Γεωργιάδης, εκπρόσωπος καταναλωτών του «Νέου ΙΝΚΑ». Ανοδική, όπως τόνισε, θα είναι η τιμή και στο αρνί και το κατσίκι, όπου οι αυξήσεις συνδέονται με τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου και τα προβλήματα που προκάλεσε η ευλογιά, αλλά και με τη μεγαλύτερη ζήτηση λόγω των ημερών. «Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιοι εκμεταλλεύονται τη συγκυρία και ‘τσιμπάνε’ τις τιμές», σχολίασε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι τιμές κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα άλλωστε με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης ειδών διατροφής αυξήθηκε κατά 2,7% τον Νοέμβριο. Ο καφές ανατιμήθηκε κατά 20,7%, οι σοκολάτες κατά 22,9%, τα κρέατα κατά 13%, τα φρούτα κατά 9%, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά κατά 4,4% και τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής κατά 6,9%.

«Η τάση αυτή είναι παγκόσμια. Δεν βλέπω άμεσα ουσιαστική μείωση των τιμών», σημείωσε δε ο κ. Γεωργιάδης, κληθείς να απαντήσει εάν βλέπει προοπτική αποκλιμάκωσης των τιμών στο προσεχές μέλλον.

Πού κυμαίνονται οι τιμές

Όπως προκύπτει από την πλέον πρόσφατη εκτίμηση του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ, το φετινό εορταστικό τραπέζι για 6-8 άτομα θα κοστίσει από 111,97 ευρώ έως 160,03 ευρώ, αυξημένο από 3,6% έως 7,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τραπέζι του 2024, το κόστος του οποίου είχε υπολογιστεί από 108,03 έως 149,38 ευρώ.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η κατεψυγμένη γαλοπούλα πωλείται φέτος προς 6,65 ευρώ το κιλό και η νωπή προς 10,70 ευρώ, αυξημένες κατά 11% και κατά 7,1% αντίστοιχα σε σχέση με πέρυσι, ενώ με αύξηση 18,2% πωλείται το αρνί και δη προς 13 ευρώ το κιλό. Το χοιρινό κρέας διατίθεται προς πώληση στα 6,99 ευρώ το κιλό, αυξημένο κατά 9,4% σε σχέση με το 2024, ενώ το μοσχάρι πωλείται στα 14 ευρώ το κιλό, μετρώντας αύξηση κατά 16,7%.

Ακριβότερα κατά 2,6% θα πληρώσει τη φέτα ο καταναλωτής έναντι της περασμένης χρονιάς, ενώ αυξήσεις μετρούν και οι τιμές σε μπύρες και κρασιά, κατά 3,2% και 3,8%, αντίστοιχα.

Στον αντίποδα, με μειωμένη τιμή κατά 4,5 % σε σχέση με πέρυσι πωλούνται οι ντομάτες (προς 1,90 ευρώ το κιλό), ενώ οι πατάτες πωλούνται προς 1,20 ευρώ το κιλό, καταγράφοντας πτώση κατά 1,6%. Τα πορτοκάλια ωστόσο πωλούνται αυξημένα κατά 3,8% σε σχέση με το 2024, ενώ η τιμή του ελαιολάδου πράγματι έχει εισέλθει σε τροχιά αποκλιμάκωσης, έχοντας υποχωρήσει κατά 4% σε σχέση με πέρυσι.

«Τσιμπημένες» είναι, την ίδια ώρα, οι τιμές και στα παραδοσιακά γλυκίσματα της εποχής, με τους κουραμπιέδες (ζαχαροπλαστείου) να πωλούνται προς 16,50 ευρώ το κιλό, ήτοι αύξηση κατά 1,8% και τα μελομακάρονα (ζαχαροπλαστείου) να πωλούνται προς 16,30 ευρώ το κιλό, μετρώντας αύξηση κατά 1,2% σε σχέση με πέρυσι.

Να σημειωθεί εδώ ότι η έρευνα του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ βασίστηκε σε επιτόπιες τιμοληψίες «σκανάροντας» τις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, τη Βαρβάκειο αγορά, καθώς και σε εξειδικευμένα καταστήματα λιανικής -ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία κ.α.

Από την πλευρά του το ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, ανεβάζει περισσότερο το κόστος για το γιορτινό τραπέζι και δη κατά περίπου 16-20% σε σχέση με πέρυσι. Η μελέτη αφορά σε τραπέζι για τέσσερα άτομα, χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτό, όπως αναφέρει, έξοδα για λάδι, λεμόνια, αυγά, ηλεκτρικό ρεύμα, στολίδια ή κεράκια, που προσθέτουν περίπου 10 ευρώ στο συνολικό κόστος. Ειδικότερα, το κόστος του τραπεζιού για τέσσερα άτομα εκτιμάται στα 186,85 ευρώ, ήτοι 46,71 ευρώ ανά άτομο, ενώ πέρυσι το κόστος ήταν στα 156,02 ευρώ για τα ίδια προϊόντα.