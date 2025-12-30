Γκίλφοϊλ: Η συμμαχία Ελλάδας-ΗΠΑ να λάμψει ακόμα πιο φωτεινά την επόμενη χρονιά
«Το 2026 θα είναι μια χρονιά εορτασμού και ανανεωμένης δέσμευσης στις κοινές δημοκρατικές αξίες που μας ενώνουν: ελευθερία, ανεξαρτησία και ευκαιρίες»
Your browser does not support the
audio element.
«Σε όλους τους συνεργάτες μας στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, Καλή Χρονιά!», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ».
«Το 2026 θα είναι μια χρονιά εορτασμού και ανανεωμένης δέσμευσης στις κοινές δημοκρατικές αξίες που μας ενώνουν: ελευθερία, ανεξαρτησία και ευκαιρίες.
Είθε η συμμαχία μας να λάμψει ακόμα πιο φωτεινά την επόμενη χρονιά», καταλήγει.
To all our partners in Greece and in the United States, Happy New Year!
2026 will be a year of celebration and renewed commitment to the shared democratic values that unite us: freedom, liberty, and opportunity.
May our alliance shine even brighter in the year to come. 🇺🇸 🇬🇷 pic.twitter.com/eRmBf80C1O
— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) December 30, 2025
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr