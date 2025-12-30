Γκίλφοϊλ:-Η-συμμαχία-Ελλάδας-ΗΠΑ-να-λάμψει-ακόμα-πιο-φωτεινά-την-επόμενη-χρονιά

«Σε όλους τους συνεργάτες μας στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, Καλή Χρονιά!», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ».

«Το 2026 θα είναι μια χρονιά εορτασμού και ανανεωμένης δέσμευσης στις κοινές δημοκρατικές αξίες που μας ενώνουν: ελευθερία, ανεξαρτησία και ευκαιρίες.

Είθε η συμμαχία μας να λάμψει ακόμα πιο φωτεινά την επόμενη χρονιά», καταλήγει.

To all our partners in Greece and in the United States, Happy New Year!

2026 will be a year of celebration and renewed commitment to the shared democratic values that unite us: freedom, liberty, and opportunity.

May our alliance shine even brighter in the year to come. 🇺🇸 🇬🇷 pic.twitter.com/eRmBf80C1O — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) December 30, 2025

- sofokleous10.gr

