Διεθνής-Αερολιμένας-Αθηνών:-Δωρεά-6-οχημάτων-στην-Ελληνική-Αστυνομία

Στην παραλαβή έξι (6) νέων οχημάτων προχώρησε χθες, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, η Ελληνική Αστυνομία, τα οποία αποτελούν ευγενική χορηγία της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.».

Τα οχήματα, συνολικής αξίας -168.000- ευρώ, προορίζονται για κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών και παραδόθηκαν από τον Γενικό Διευθυντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» κ. Αλέξανδρο Αραβανή, στον Προϊστάμενο του Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Χαράλαμπο Καλόγηρο.

Παρόντες στην τελετή παράδοσης ήταν επίσης ο Γενικός Διευθυντής Υποστήριξης του Αρχηγείου, Υποστράτηγος Σωτήριος Νικολακόπουλος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, Υποστράτηγος Νικόλαος Μανώλης, καθώς και ανώτεροι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πρόκειται για οχήματα σύγχρονης τεχνολογίας, που συνδυάζουν υψηλές επιδόσεις και αυξημένο επίπεδο ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, τα οποία ανταποκρίνονται στις υπηρεσιακές απαιτήσεις της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.

Η δωρεά αυτή συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας, αναβαθμίζοντας το επίπεδο ασφάλειας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες αστυνόμευσης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

- – ΜΠΕ