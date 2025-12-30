Εγνατία-Οδός:-Αναλυτικά-οι-νέες-τιμές-των-διοδίων,-από-τα-μεσάνυχτα-της-1ης-Ιανουαρίου

Ξεκινά από τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου η ισχύ των νέων τιμών διοδίων στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, σύμφωνα με όσα προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης, στο σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Egis που κυρώθηκε από τη Βουλή τον Δεκέμβριο.

Συγκεκριμένα, τα διόδια στον οδικό άξονα που ενώνει την Ηγουμενίτσα με τους Κήπους Έβρου και τους κάθετους άξονές του, θα αναπροσαρμοστούν σε 0,04 ευρώ ανά χιλιόμετρο (συν ΦΠΑ).

Παράλληλα, οι δωρεάν διελεύσεις θα ισχύουν, για χρονικό διάστημα δύο ετών, αποκλειστικά και μόνο για όσους είναι μόνιμοι κάτοικοι εντός των ορίων των γεωγραφικών περιοχών της Εγνατίας Οδού.

Παράλληλα παύουν να ισχύουν τα εκπτωτικά συνδρομητικά προγράμματα της υπηρεσίας EgnatiaPass.

Οι νέες τιμές

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξασφάλισε το -, αναλυτικά, οι τιμές ανά μετωπικό και πλευρικό σταθμό διοδίων θα διαμορφωθούν ως εξής: