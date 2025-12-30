Close Menu
    Tuesday, December 30
    Ελληνικά-ομόλογα:-Η-λίστα-με-τους-primary-dealers-για-το-2026
    Ελληνικά ομόλογα: Η λίστα με τους primary dealers για το 2026

    Οικονομία 1 Min Read

    Τη λίστα με τους βασικούς διαπραγματευτές (primary dealers) στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά το έτος 2026 έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

    Όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με την κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με αριθμό πρωτοκόλλου 222217 ΕΞ 2025/19.12.2025 χορηγήθηκε η ιδιότητα του Βασικού Διαπραγματευτή στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά το έτος 2026 στα ακόλουθα 18 χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα (με αλφαβητική σειρά):

    ALPHA BANK SA
    BARCLAYS BANK IRELAND PLC
    BNP PARIBAS SA
    BofA SECURITIES EUROPE SA
    CITIBANK EUROPE PLC
    COMMERZBANK AG
    DEUTSCHE BANK AG
    ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
    EUROBANK SA
    GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
    HSBC CONTINENTAL EUROPE
    INTESA SANPAOLO S.p.A
    JP MORGAN SE
    MORGAN STANLEY EUROPE SE
    NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GmbH
    SOCIETE GENERALE
    ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
    UBS EUROPE SE

