Επί τάπητος plan b για τους αγρότες με σκλήρυνση στάσης – Χρυσοχοΐδης: Υπάρχουν διατάξεις που μπορούν να εφαρμοστούν

Μπορεί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας να εμφανίστηκε χθες ανοιχτός στο να πάει ακόμα και στα μπλόκα να κάνει διάλογο με τους αγρότες, οι εκπρόσωποι των μπλόκων όμως δεν φαίνονται διατεθειμένοι να συζητήσουν με την κυβέρνηση. Και με δεδομένη την πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει στις 3 Ιανουαρίου, ετοιμάζονται να σκληρύνουν περαιτέρω τη στάση τους, προαναγγέλλοντας ακόμα πιο δυναμικές κινητοποιήσεις, ενώ κάποιοι εισηγούνται και «μπλακ αουτ», με κόψιμο της Ελλάδας στη μέση.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του thetimes|-.gr, μπορεί δημοσίως η κυβέρνηση να επιμένει στο προσκλητήριο διαλόγου, όμως στο εσωτερικό το κλίμα έχει αρχίσει να γυρίζει. Στον χθεσινό πρωινό καφέ, τον πρώτο μετά την ανάπαυλα των Χριστουγέννων αλλά και την επομένη της μεγάλης ταλαιπωρίας των εκδρομέων στις εθνικές οδούς, συνεργάτες του πρωθυπουργού υπογράμμισαν ότι η κυβέρνηση θα πρέπει πλέον να εξετάσει και άλλες μορφές διαχείρισης, με σκλήρυνση της στάσης της. Γι’ αυτά τα κυβερνητικά στελέχη καθίσταται εμφανές ότι οι αγρότες δεν θέλουν να προσέλθουν σε έναν λογικό διάλογο, παρά τις επιμέρους φωνές που προέρχονται από διάφορα μπλόκα της Ελλάδας.

Μια γραμμή πλεύσης θα ήταν να αφεθούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη… βάσανο του χρόνου και να φανεί πόσο μπορούν να αντέξουν διαμαρτυρόμενοι οι αγρότες. Υπάρχουν όμως και άλλες εισηγήσεις επί τάπητος που περιλαμβάνουν ακόμα και την επιβολή διοικητικών προστίμων σε τρακτέρ που παραμένουν στους εθνικούς δρόμους. Κατά πληροφορίες, άπαντες οι ιδιοκτήτες έχουν ταυτοποιηθεί και η διαδικασία δεν θα είναι δύσκολη, εφόσον όμως ληφθεί η πολιτική απόφαση. Και σε απάντηση της άποψης ότι αυτή η επιλογή θα έχει πολιτικό κόστος, τα στελέχη που ευαγγελίζονται την πιο «σκληρή» γραμμή απαντούν ότι η κυβέρνηση ήδη υφίσταται κόστος δια της «χαλαρής» αντιμετώπισης, μετά τη μεγάλη και πολύωρη ταλαιπωρία πολλών εκδρομέων στον δρόμο.

Χαρακτηριστική της συζήτησης που γίνεται η σημερινή τοποθέτηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ότι για «παράνομες πράξεις» από τους αγρότες με την κατάληψη των δρόμων με την παρατήρηση ότι «υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής του νόμου με μια σειρά διατάξεων ή μπορεί να εκπονηθούν διατάξεις σε ένα επόμενο στάδιο».

«Πραγματοποιούνται μια σειρά από παράνομες πράξεις όπως η κατάληψη των δρόμων και ο κίνδυνος που θέτουν τους υπόλοιπους πολίτες. Απέναντι σε αυτές τις παράνομες πράξεις από μια κοινωνική ομάδα η κυβέρνηση επέλεξε να μην ασκήσει νόμιμη βιάς για την απομάκρυνση των τρακτέρ από τους δρόμους. Έτσι κάλεσε επανειλημμένα σε διάλογο τους αγρότες για να βρεθούν λύσεις, ελπίζω να υπάρξει απάντηση το επόμενο διάστημα» είπε στον ΣΚΑΪ ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Ανοιχτά χαρτιά» αλλά για πόσο;

Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε χθες σφόδρα ενοχλημένος από την ταλαιπωρία των εκδρομέων, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action24, όπως και από το επιχείρημα ότι τον δρόμο τον κλείνει η τροχαία και όχι τα τρακτέρ.

«Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω, και δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει και μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, είναι πώς κάποιος διαδηλώνει και προβαίνει σε μία πράξη αρκετά επιθετική, να κλείσεις ένα δρόμο και να ταλαιπωρήσεις την υπόλοιπη κοινωνία, και ταυτόχρονα να μη θέλει να έρθει να συζητήσει και να ακούσει τις σκέψεις και τις προτάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αυτών των καίριων ζητημάτων του πρωτογενούς τομέα», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε μια αποστροφή με ιδιαίτερο νόημα, πάντως, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση παίζει «με ανοιχτά χαρτιά». «Και νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλό αν μπορούσαμε να έχουμε την ίδια ανταπόκριση και από τους αγρότες. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ», προσέθεσε, φωτογραφίζοντας τις σκέψεις που υπάρχουν στο κυβερνητικό επιτελείο. Άλλωστε, ο ίδιος κατηγόρησε ευθέως εκπροσώπους μπλόκων ότι «τραμπουκίζουν» άλλους που θέλουν να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση.

«Αν θέλουμε να βρούμε μία λύση στο θέμα αυτό, αυτή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση, η οποία θα έχει ως τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά τελικά να ταλαιπωρεί ολόκληρη την κοινωνία», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Καρφιά» σε Μαρούδα-Αλειφτήρα

Σε αυτό το πλαίσιο πάντως δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητες και οι ευθείες βολές του βουλευτή της Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου, ο οποίος άνοιξε πυρ εναντίον αγροτοσυνδικαλιστών με αφορμή την κομματική τους τοποθέτηση. Συγκεκριμένα, ο κ. Σιμόπουλος άνοιξε πυρ εναντίον των Λαρισαίων Ρίζου Μαρούδα και Σωκράτη Αλειφτήρα, κατηγορώντας τον μεν ότι είναι στέλεχος του ΚΚΕ και τον δε ότι είναι στέλεχος της Πλεύσης Ελευθερίας. «Δεν νοιάζονται καθόλου για τους αγρότες, αλλά για το στενό κομματικό τους συμφέρον», ανέφερε ο «γαλάζιος» βουλευτής.