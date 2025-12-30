ΕΥΔΑΠ: Ποδαρικό στο 2026 με τις αυξήσεις στα τιμολόγια – Οι επιβαρύνσεις για νοικοκυριά και επαγγλεματίες

Σε ισχύ θα τεθούν 1η Ιανουαρίου 2026 τα νέα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ, βάσει των προτάσεών της και έπειτα από την έγκρισή τους από την Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και το υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ).

Ο λογαριασμός ύδρευσης για τα νοικοκυριά θα επιβαρυνθεί ετησίως με 29,76 ευρώ ή 2,48 ευρώ το μήνα (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Τα προαναφερόμενα ποσά προκύπτουν από την αύξηση του μηναίου παγίου από 1 σε 2 ευρώ και την καθιέρωση δεύτερου μηνιαίου παγίου 1 ευρώ που αφορά τις υπηρεσίες αποχέτευσης.

Για το οικιακό τιμολόγιο οι υφιστάμενες κλίμακες κατανάλωσης παραμένουν αμετάβλητες, ενώ όλοι οι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου, στους οποίους χορηγείται Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο, οι πολύτεκνοι και οι υπερήλικες άνω των 75 ετών με ετήσιο εισόδημα έως 8.000 ετησίως, απαλλάσσονται από την καταβολή παγίου ύδρευσης και αποχέτευσης.

Οι αυξήσεις για το βιομηχανικό – επαγγελματικό τιμολόγιο

Περί το 32,5% είναι οι προτεινόμενες αυξήσεις για το βιομηχανικό – επαγγελματικό τιμολόγιο, το τιμολόγιο του δημοσίου, των δήμων και των ΝΠΔΔ, ανάλογα με την κατανάλωση.

Ειδικότερα, για το βιομηχανικό – επαγγελματικό τιμολόγιο η τιμή για κατανάλωση μέχρι 1.000 κυβικά μέτρα από 0,83 ευρώ αναπροσαρμόζεται σε 1,1 ευρώ, αύξηση 32,5% και για άνω των 1.000 κυβικών μέτρων από 0,98 ευρώ σε 1,3 ευρώ (32,6%). Από 0,98 ευρώ το κυβικό μέτρο σε 1,3 ευρώ αναπροσαρμόζεται και το τιμολόγιο για το δημόσιο τους δήμους και τα ΝΠΔΔ.

Από την πλευρά της επιχείρησης, τα ετήσια έσοδα αναμένεται να ενισχυθούν από την αύξηση των τιμολογίων κατά περίπου 70 εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης της Αττικής

Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο, Χάρη Σαχίνη, η αναπροσαρμογή των τιμολογίων κρίθηκε επιβεβλημένη προκειμένου «να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης της Αττικής, ώστε να παραμείνει ασφαλές και ανθεκτικό στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και τα δυσμενή φαινόμενα που αυτή προκαλεί, όπως η λειψυδρία».

Υπενθυμίζεται ότι η επιχείρηση ύδρευσης της Αττικής έχει ανακοινώσει δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. το οποίο περιλαμβάνει: Εγκαταστάσεις και Δίκτυα Ύδρευσης (729 εκατ.), Εγκαταστάσεις και Δίκτυα Αποχέτευση (1,6 δισ.), Ενεργειακή – ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης (193 εκατ.). Περίπου το 1 δισ. εξ’ αυτών αφορά στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας μέσω εκσυγχρονισμού των δικτύων και ανάκτησης νερού.