Ευρωπαϊκά-χρηματιστήρια-σε-ιστορικά-υψηλά-λίγο-πριν-το-τέλος-του-2025

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ενισχύθηκαν την Τρίτη 30/12, επεκτείνοντας τα κέρδη τους και σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό λίγο πριν την εκπνοή του 2025. Οι μετοχές εξόρυξης εκτοξεύονται καθώς τα πολύτιμα μέταλλα ανακάμπτουν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε 0,60% υψηλότερα στις 592.78, αφού νωρίτερα ξεπέρασε τις 590 μονάδες για να φτάσει στο νέο ρεκόρ.

Πιο αναλυτικά, τα κορυφαία ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και δείκτες:

Ο Βρετανικός FTSE: +0,75% στις 9.940,71 μονάδες

Ο Γαλλικός CAC 40: +0,69% στις 8.168,15 μονάδες

Ο Γερμανικός DAX: +0,57% στις 24.490,41 μονάδες

Ο Ιταλικός FTSE MIB: +1,14% στις 44.944,54 μονάδες

Ο Ισπανικός IBEX: +0,93% στις 17.354,90 μονάδες

Οι μετοχές εξόρυξης ήταν οι κορυφαίοι «αποδοτικοί», με την Fresnillo, που διαπραγματεύεται στο Λονδίνο, να ανεβαίνει 6%. Οι υπόλοιποι μεγάλοι ορυκτοί όμιλοι Anglo American, Antofagasta και Glencore αυξήθηκαν περίπου 3% ο καθένας.

Τα πολύτιμα μέταλλα, ειδικά ο χρυσός και το ασήμι, βρέθηκαν στο επίκεντρο των επενδυτών κατά τη σύντομη εβδομάδα συναλλαγών λόγω εορτών.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού αυξήθηκαν κατά 0,8%, φτάνοντας τα 4.366 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι εκτοξεύθηκε κατά 5,5%, φτάνοντας τα 76,22 δολάρια ανά ουγγιά. Το ασήμι είχε μια «ρόλερ-κοστερ» πορεία τη Δευτέρα, φτάνοντας σε νέο ρεκόρ νωρίς το πρωί, πριν περιορίσει τα κέρδη και καταγράψει την χειρότερη ημέρα του από το 2021.

Οι μετοχές αμυντικών εταιρειών κινήθηκαν επίσης θετικά την Τρίτη, μετά τις απώλειες της Δευτέρας, οι οποίες προκλήθηκαν από τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, και του Ουκρανού προέδρου, Volodymyr Zelenskyy, το Σαββατοκύριακο. Οι Renk και Rheinmetall αυξήθηκαν περίπου 2% η καθεμία.

Οι περιφερειακοί δείκτες έκλεισαν μεικτοί τη Δευτέρα, με τις αμυντικές μετοχές να δυσκολεύονται, καθώς οι συνομιλίες για συμφωνία πλαισίου ειρήνης στην Ουκρανία συνεχίζονταν.

Δεν υπήρξαν σημαντικά εταιρικά αποτελέσματα ή οικονομικά στοιχεία για δημοσίευση στην Ευρώπη την Τρίτη.