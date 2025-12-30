Η-Αίγυπτος-εισέπραξε-τα-πρώτα-3,5-δισ.-από-το-Κατάρ-για-τη-νέα-ριβιέρα-των-μεσογειακών-ακτών

Η Αίγυπτος έλαβε τα πρώτα 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια από το Κατάρ στο πλαίσιο του μεγαλόπνου σχεδίου για πολυτελή ακίνητα και τουριστική ανάπτυξη στις ακτές της Μεσογείου.

Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε σήμερα το υπουργικό συμβούλιο της Αιγύπτου την Τρίτη.

Το συνολικό ποσό της επένδυσης του Qatari Diar -ενός βραχίονα του κρατικού επενδυτικού ταμείου του Κατάρ που ασχολείται με τα ακίνητα- φθάνει τα 29,7 δισεκατομμύρια δολάρια, το δε έργο θα περιλαμβάνει από γήπεδα γκολφ και μαρίνες έως πολυτελείς συνοικίες, σχολεία, πανεπιστήμια και κυβερνητικές εγκαταστάσεις.

Στόχος είναι να μεταμορφωθεί το Alam Al-Roum, ένα ανεκμετάλλευτο παραθαλάσσιο τμήμα 7 χιλιομέτρων (περίπου 480 χλμ βορειοδυτικά του Καΐρου) σε έναν τουριστικό και όχι μόνο προορισμό που θα είναι λειτουργικός όλον το χρόνο.

Η Αίγυπτος εδώ και χρόνια προσπαθεί να εξασφαλίσει ξένες επενδύσεις -ιδίως από τα πλούσια κράτη του Κόλπου- καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλο χρέος και δημοσιονομικό έλλειμμα.