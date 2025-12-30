Η-Βενεζουέλα-αρχίζει-να-κλείνει-πετρελαιοπηγές-λόγω-πιέσεων-του-αμερικανικού-αποκλεισμού

Η Βενεζουέλα ξεκίνησε το κλείσιμο πετρελαιοπηγών σε μία από τις πλουσιότερες ενεργειακά περιοχές του πλανήτη, στη ζώνη του Ορινόκο, ως αποτέλεσμα του αποκλεισμού που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ με στόχο την οικονομική ασφυξία της χώρας. Η απόφαση σηματοδοτεί σοβαρή κλιμάκωση των πιέσεων στην πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας, η οποία αποτελεί τον βασικό πυλώνα της οικονομίας της.

Σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση των εξελίξεων, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) άρχισε να κλείνει πετρελαιοπηγές στις 28 Δεκεμβρίου, καθώς εξαντλήθηκαν οι διαθέσιμοι αποθηκευτικοί χώροι και τα αποθέματα διογκώθηκαν. Ο στόχος είναι η μείωση της παραγωγής στη ζώνη του Ορινόκο κατά τουλάχιστον 25%, στις 500.000 βαρέλια ημερησίως.

Η περικοπή αυτή αντιστοιχεί σε μείωση περίπου 15% της συνολικής παραγωγής της Βενεζουέλας, η οποία σήμερα ανέρχεται σε περίπου 1,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Το σχέδιο προβλέπει αρχικά το κλείσιμο πηγαδιών στην περιοχή Χουνίν, όπου παράγεται το πιο βαρύ αργό, και στη συνέχεια στις περιοχές Αιακούτσο και Καραμπόμπο, που διαθέτουν λιγότερο βαριά αποθέματα.

Η απόφαση θεωρείται «ύστατη λύση», καθώς το κλείσιμο πετρελαιοπηγών συνεπάγεται υψηλό κόστος και σημαντικές τεχνικές δυσκολίες για την επανεκκίνησή τους. Παρά τις προσπάθειες του προέδρου Νικολάς Μαδούρο να διατηρήσει τις εξαγωγές, το μέτρο αντανακλά τα όρια αντοχής της πετρελαϊκής βιομηχανίας υπό καθεστώς αυστηρών κυρώσεων.

Η Κίνα παραμένει ο βασικός αγοραστής του βενεζουελάνικου πετρελαίου, ωστόσο οι αμερικανικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν το 2019, σε συνδυασμό με τον πρόσφατο στρατιωτικό αποκλεισμό που διέταξε ο πρόεδρος Τραμπ με το πρόσχημα της καταπολέμησης των ναρκωτικών καρτέλ, έχουν περιορίσει δραστικά τις εξαγωγές.

Εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της PDVSA δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο. Πηγές αναφέρουν ότι η απόφαση για τη μείωση της παραγωγής εγκρίθηκε εσωτερικά στις 23 Δεκεμβρίου, με εφαρμογή λίγες ημέρες αργότερα, καθώς η πίεση στο σύστημα παραγωγής και αποθήκευσης κατέστη μη διαχειρίσιμη.

