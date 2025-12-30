Ιράν:-Διαδηλώσεις-έξω-από-κλειστά-καταστήματα-στην-Τεχεράνη-μετά-τη-νέα-υποτίμηση-του-νομίσματος

Εμπορικά καταστήματα κατέβασαν ρολά σήμερα στην Τεχεράνη, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στη χώρα, εν μέσω των κυρώσεων που επιβάλλει η Δύση και της ταχείας υποτίμησης του εθνικού νομίσματος.

Το ριάλ έπεσε την Κυριακή στο χαμηλότερο επίπεδό του έναντι του δολαρίου, σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία της μαύρης αγοράς, όπου η ισοτιμία ανέρχεται στο 1,4 εκατ. ριάλ για ένα δολάριο (πριν από έναν χρόνο ήταν 820.000 ριάλ ανά δολάριο) και 1,7 εκατ. ριάλ έναντι του ευρώ.

Η χρόνια υποτίμηση του νομίσματος ωθεί τον υπερπληθωρισμό και την αστάθεια στο Ιράν, όπου οι τιμές ορισμένων προϊόντων αυξάνονται απότομα από τη μία ημέρα στην άλλη. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ilna, επικαλούμενο έναν δημοσιογράφο του, ανέφερε ότι έγιναν «διαδηλώσεις» γύρω από πολλά παζάρια στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας.

Οι διαμαρτυρόμενοι «ζητούν την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης ώστε να εξισορροπηθούν οι διακυμάνσεις των ισοτιμιών και να καθοριστεί μια σαφής οικονομική στρατηγική», πρόσθεσε το Ilna, ένα μέσο ενημέρωσης που πρόσκειται σε εργατικούς κύκλους.

Η κατάσταση αυτή παραλύει τις πωλήσεις ορισμένων εισαγόμενων προϊόντων, με τους πωλητές και τους αγοραστές να προτιμούν να αναβάλουν τις συναλλαγές τους αναμένοντας να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η συνέχιση κάθε δραστηριότητας υπό αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατη», υπογράμμισε το Ilna, επικαλούμενο δηλώσεις διαδηλωτών.

Crowds in Tehran were heard chanting “Reza, Reza Pahlavi, this is the national slogan.” pic.twitter.com/SmH3CvComY — Open Source Intel (@Osint613) December 29, 2025

«Πολλοί έμποροι προτίμησαν να αναστείλουν τις συναλλαγές για να αποφύγουν τυχόν απώλειες» υποστήριξε το κυβερνητικό πρακτορείο Irna, προσθέτοντας ότι οι διαδηλωτές «φώναζαν συνθήματα».

Σε φωτογραφίες που μετέδωσε το πρακτορείο Fars, ένα πλήθος έχει καταλάβει έναν σημαντικό οδικό άξονα της Τεχεράνης, με πολλά καταστήματα. «Σημειώθηκαν μικροσυμπλοκές (…_ μεταξύ ορισμένων διαδηλωτών και των δυνάμεων της τάξης», σημείωσε, προειδοποιώντας ότι υπάρχει κίνδυνος εργαλειοποίησης αυτών των συγκεντρώσεων με στόχο την αποσταθεροποίηση της εξουσίας.

Αργά το βράδυ η κινητοποίηση έμοιαζε να έχει τελειώσει. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα με έρημους δρόμους.

Την Κυριακή, σε μια από τις σημαντικότερες αγορές κινητών τηλεφώνων της Τεχεράνης, οι έμποροι έκλεισαν τα καταστήματα για να διαμαρτυρηθούν για την οικονομική κατάσταση, σύμφωνα με ένα άλλο πρακτορείο, το Isna.

Ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ έδωσε εντολή «να επιβληθούν το συντομότερο δυνατόν κυρώσεις σε όσους ευθύνονται για την απότομη διακύμανση της ισοτιμίας», μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο των δικαστικών αρχών Mizan.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αντικατάσταση του διοικητή της κεντρικής τράπεζας. «Με απόφαση του προέδρου, ο Αμπντολνασέρ Χεματί θα οριστεί διοικητής της κεντρικής τράπεζας» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ένας εκπρόσωπος της προεδρίας. Ο Χεματί αναμένεται ότι θα αναλάβει τα καθήκοντά του την Τετάρτη. Επιστρέφει έτσι στο προσκήνιο, αφού τον περασμένο Μάρτιο το Κοινοβούλιο τον καθαίρεσε από υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, εξαιτίας της μεγάλης υποτίμησης του ριάλ.

Την Κυριακή, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε αποφασισμένος να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, παρουσιάζοντας στο Κοινοβούλιο τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Στο νομοσχέδιο αυτό προβλέπεται μεταξύ άλλων η αύξηση των μισθών κατά 20%, ποσοστό που είναι πάντως χαμηλότερο από τον πληθωρισμό, ο οποίος τον Δεκέμβριο έφτασε το 52% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την επίσημη στατιστική υπηρεσία της χώρας. Το ποσοστό αυτό ωστόσο δεν αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τις αυξήσεις που παρατηρούνται στα είδη πρώτης ανάγκης.