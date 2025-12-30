Ιταλία:-Το-κοινοβούλιο-ενέκρινε-οριστικά-τον-προϋπολογισμό-της-κυβέρνησης-για-το-2026

Η ιταλική κάτω βουλή ενέκρινε σήμερα τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης για το 2026, δίνοντας την τελική κοινοβουλευτική έγκριση στο πακέτο μείωσης του ελλείμματος, το οποίο γίνεται νόμος λίγο πριν από την προθεσμία του τέλους του έτους.

Ο τέταρτος προϋπολογισμός της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι στοχεύει στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος του επόμενου έτους στο 2,8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος από το στόχο 3% το 2025, ανοίγοντας το δρόμο για την έξοδο της Ιταλίας από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος της ΕΕ το 2026.

Ωστόσο, το δημόσιο χρέος της Ιταλίας, αναλογικά το δεύτερο υψηλότερο στην ευρωζώνη μετά την Ελλάδα, προβλέπεται να ανέλθει στο 137,4% του ΑΕΠ το 2026 από την πρόβλεψη 136,2% φέτος. Ο δείκτης που παρακολουθείται στενά αναμένεται να αρχίσει να μειώνεται ελαφρώς από το 2027.

«Ο προϋπολογισμός είναι σοβαρός και υπεύθυνος, καταρτισμένος σε ένα απαιτητικό πλαίσιο, το οποίο επικεντρώνει τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους στις οικογένειες, την εργασία, τις επιχειρήσεις και την υγειονομική περίθαλψη», έγραψε η Μελόνι στο X.

Αντιδράσεις στην αντιπολίτευση

Οι επικριτές λένε ότι ο προϋπολογισμός είναι πολύ προσεκτικός και δεν μειώνει το υψηλό φορολογικό βάρος της Ιταλίας – το επίπεδο των φόρων και των κοινωνικών εισφορών ως ποσοστό του ΑΕΠ – το οποίο αναμένεται να κυμανθεί στο 42,7% το επόμενο έτος, σε γενικές γραμμές σύμφωνα με το επίπεδο του τρέχοντος έτους, αλλά αυξημένο από το 41,7% το 2022, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της η Μελόνι.

Η Έλι Σλάιν, ηγέτης του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος (PD), δήλωσε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί μια επιζήμια πολιτική δημοσιονομικής λιτότητας που δεν κάνει αρκετά για να ενισχύσει την υποτονική οικονομία της Ιταλίας.

Η κυβέρνηση της Μελόνι έθεσε ως στόχο ανάπτυξης για ολόκληρο το έτος το 0,5% φέτος και το 0,7% για το 2026, μεταξύ των χαμηλότερων ποσοστών στην Ευρώπη.

Ο δεξιός συνασπισμός κέρδισε την τελική ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό με 216 ψήφους έναντι 126, μετά από μια πρώτη ανάγνωση στη Γερουσία της Άνω Βουλής.

Τι περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός

Το νομοσχέδιο συνεπάγεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών αξίας περίπου 22 δισεκατομμυρίων ευρώ (25,9 δισεκατομμύρια δολάρια) το επόμενο έτος, ωφελώντας κυρίως τους εργαζόμενους χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος και τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας.

Περισσότερο από το 25% της χρηματοδότησης, ή 5 έως 6 δισεκατομμύρια ευρώ, προέρχεται από τον χρηματοπιστωτικό τομέα μέσω μιας σειράς αυξήσεων φόρων που επηρεάζουν τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις συναλλαγές της αγοράς.

Μεταξύ των αλλαγών της τελευταίας στιγμής, η Ιταλία θα εισαγάγει δασμό 2 ευρώ σε δέματα αξίας έως 150 ευρώ που αποστέλλονται από χώρες εκτός ΕΕ, στοχεύοντας σε διαδικτυακές πλατφόρμες όπως η Shein και η Temu για να προστατεύσει τη βιομηχανία μόδας της από τις εισαγωγές εξωτερικού χαμηλού κόστους, κυρίως από την Κίνα.

