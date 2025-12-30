Κικίλιας:-Έργα-λιμενικών-υποδομών-ύψους-3,76-εκατ.-ευρώ-σε-Σπέτσες-και-Ζάκυνθο

Εγκρίθηκαν έργα, ύψους 3.764.000 ευρώ, στο πλαίσιο παρεμβάσεων που αφορούν την αναβάθμιση και την αποκατάσταση κρίσιμων λιμενικών εγκαταστάσεων στα δύο νησιά.

Εγκρίθηκαν έργα λιμενικών υποδομών σε Σπέτσες και Ζάκυνθο, συνολικού ύψους 3.764.000 ευρώ, στο πλαίσιο παρεμβάσεων που αφορούν την αναβάθμιση και την αποκατάσταση κρίσιμων λιμενικών εγκαταστάσεων στα δύο νησιά.

Πιο συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «Αναβάθμιση Λιμενικών Εγκαταστάσεων Παλαιού Λιμένα Σπετσών» στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με συνολική δημόσια δαπάνη 2.630.000 ευρώ. Το έργο αφορά παρεμβάσεις που ενισχύουν τη λειτουργικότητα και την επιχειρησιακή επάρκεια του παλαιού λιμένα, μέσω της επέκτασης υφιστάμενων προβλητών και της κατασκευής νέων λιμενικών υποδομών.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η διενέργεια και η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση Λειτουργικών Βαθών Λιμένα Ζακύνθου», προϋπολογισμού 1.134.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης των λειτουργικών βαθών του λιμένα, με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του.

Τα δύο έργα εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη βελτίωση λιμενικών υποδομών σε νησιωτικές περιοχές, με έμφαση στη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την κάλυψη πραγματικών αναγκών των τοπικών κοινωνιών και της ακτοπλοΐας.

Δήλωση Β. Κικίλια: «Με την έγκριση δύο έργων λιμενικών υποδομών σε Σπέτσες και Ζάκυνθο, προχωράμε σε παρεμβάσεις που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες των λιμανιών και των τοπικών κοινωνιών. Επενδύουμε στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων, στηρίζοντας την ακτοπλοΐα, τον τουρισμό και την καθημερινή δραστηριότητα των νησιών. Ο σχεδιασμός μας υλοποιείται βήμα-βήμα, με στόχο σύγχρονες και αξιόπιστες υποδομές που ενισχύουν την αναπτυξιακή προοπτική κάθε περιοχής».