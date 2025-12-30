Κωστής-Χατζηδάκης:-Τα-highlights-του-κυβερνητικού-έργου-για-το-2025

«Κάνουμε και λάθη, αλλά μιλάμε με μετρήσιμο έργο σε όλους τους τομείς» αναφέρει σε βίντεο που ανάρτησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο tiktok, σε μία αναφορά στις σημαντικότερες στιγμές του κυβερνητικού έργου για το 2025.
Όπως αναφέρει ο κ. Χατζηδάκης: «Λίγο πριν τελειώσει ο χρόνος, συνηθίζουμε όλοι μας να κάνουμε έναν απολογισμό.
Πάμε, λοιπόν, να δούμε τα highlights του κυβερνητικού έργου για το 2025».
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ξεκινάει από την από την οικονομία λέγοντας:
- Μειώθηκε η ανεργία στο χαμηλότερο των τελευταίων 15 ετών από το 18% στο 8%.
- Αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός στα 880 ευρώ. Τον παραλάβαμε 650 ευρώ.
- Ψηφίστηκε ένα μεγάλο πακέτο μειώσεων φόρων για τη μεσαία τάξη, την οικογένεια και τους νέους, χάρη στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη σημαντική μείωση της φοροδιαφυγής.
- Μειώθηκαν ή καταργήθηκαν –το θυμάστε, φαντάζομαι– βασικές τραπεζικές προμήθειες.
- Ενώ επεκτάθηκε ο υποχρεωτικός εξωδικαστικός συμβιβασμός για να καλύπτεται η μεσαία τάξη και έτσι μειώνονται ακόμα πιο πολύ τα κόκκινα δάνεια».
Και συνεχίζει με τις μεταρρυθμίσεις που «έτρεξαν» σε όλους τους τομείς όπως:
- Υπογράψαμε με την αμερικανική πλευρά εμβληματικές ενεργειακές συμφωνίες, με σημαντικά οφέλη, γεωστρατηγικά και οικονομικά.
- Ξεκίνησε η λειτουργία των 4 πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων.
- Επεκτείναμε την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας κι έτσι αυξήθηκε η δήλωση των υπερωριών κατά 74%, μέσα σε ένα χρόνο. Κοινωνική πολιτική στην πράξη!
- Άλλαξε ριζικά η εξυπηρέτηση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με τη νέα τηλεφωνική, δωρεάν γραμμή «1566», που προστίθεται στο «1555» του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ.
- Ολοκληρώθηκαν νέα μεγάλα έργα, όπως η υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής – Κρήτης και ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος.
- Ψηφίστηκε ο νόμος για την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τέθηκαν οι βάσεις για ένα νέο, πιο δίκαιο για τους πραγματικούς παραγωγούς, σύστημα ευρωπαϊκών επιδοτήσεων».
Το βίντεο του κ. Χατζηδάκη κλείνει: «Λάθη ασφαλώς κάνουμε, αλλά μιλάμε με συγκεκριμένο και μετρήσιμο έργο. Στο τέλος της τετραετίας, θέλουμε να πούμε ξανά: “Το είπαμε, το κάναμε!”».
@kostis_hatzidakis Τα highlights του κυβερνητικού έργου για το 2025! Κάνουμε και λάθη, αλλά μιλάμε με μετρήσιμο έργο σε όλους τους τομείς. #fygreece #neadimokratia #politics ♬ πρωτότυπος ήχος – Kostis Hatzidakis
- ΑΠΕ – ΜΠΕ
