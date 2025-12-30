Κόμμα Καρυστιανού: Το αίνιγμα του αρχηγού και στο βάθος... Φαραντούρης, τα πρόσωπα και ο πυρήνας του Βορρά, τι δήλωσε στο ΘΕΜΑ

Παρόν το 2026 εκτιμάται πως θα είναι το Κίνημα των Τεμπών, καθώς παραμονές Χριστουγέννων πύκνωσαν τόσο οι δημόσιες εμφανίσεις της προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023 Μαρίας Καρυστιανού, όσο και η φημολογία αναφορικά με τα επόμενα πολιτικά βήματά της, τα οποία εμφανίζονται δημοσκοπικά να προκαλούν ήδη κλυδωνισμούς στην Κεντροαριστερά.

Με θέμα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Σύνταγμα σε υποθέσεις διαφθοράς, η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα δίπλα στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Νικόλα Φαραντούρη, αυξάνοντας τα επίπεδα νευρικότητας στην Κουμουνδούρου. Η συνύπαρξή τους με αιχμή το άρθρο 86 του Συντάγματος έδωσε νέα τροφή στα σενάρια που θέλουν τον κ. Φαραντούρη να αποτελεί προνομιακό συνομιλητή της, ακόμη και στο σενάριο μιας άτυπης δυαρχίας, αν και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν βιάζεται να τοποθετηθεί απέναντι στις εξελίξεις, επιμένοντας να μιλά πάνω από στενά κομματικά στεγανά.

Σε επίπεδο προσώπων, η δικηγόρος Μαρία Γρατσία, προερχόμενη από τη Νίκη, φέρεται να είναι η πιο κοντινή συνεργάτις της κυρίας Καρυστιανού, η οποία φέρεται να έχει διευρύνει τον κύκλο συνομιλητών της, αν και στους δημόσιους υποστηρικτές της ανήκουν πρόσωπα με γνωστή πολιτική δράση όπως οι κύριοι Μιχαήλ Πατσίκας και Νίκος Νικολόπουλος.

Με τις προετοιμασίες για το νέο κίνημα να εξελίσσονται συστηματικά, σε διαρκή εγρήγορση παραμένουν τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, μέχρις ότου ανοίξει οριστικά τα χαρτιά της η κυρία Καρυστιανού, η οποία φέρεται αποφασισμένη να περάσει σε νέο ρόλο, με την αντιπολίτευση να ανησυχεί για το αν αυτός θα αποδειχθεί επιταχυντής, αν όχι καταλύτης, για τον προοδευτικό χώρο, αλλά και τον χώρο δεξιότερα της Ν.Δ.

Τι λέει η ίδια

Ηδη η τοποθέτησή της ότι η ίδια θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή προκάλεσε τα αντανακλαστικά πρωτοκλασάτων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία αντέτειναν ότι η κυρία Καρυστιανού θα κριθεί πολιτικά στο εξής, ενώ χαμηλούς τόνους κρατούν απέναντι στο Κίνημα των Τεμπών και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, του οποίου ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης εκτίμησε προ ημερών ότι για το κόμμα του η όποια επίπτωση θα είναι ανεπαίσθητη.

Για το ενδεχόμενο, πάντως, να βρεθεί η ίδια στην πρώτη γραμμή, η κυρία Καρυστιανού είπε στο «ΘΕΜΑ»: «Θα ήθελα να τονίσω εκ νέου ότι δεν έθεσα εμένα στην πρώτη γραμμή. Αντιθέτως, είπα ότι το ίδιο το κίνημα θα ορίσει τους εκπροσώπους έκφρασής του».

«Εξάλλου, όλοι γνωρίζουμε ότι στην πράξη το κίνημα των πολιτών και η κοινωνική αφύπνιση που αυτό πρεσβεύει έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Τη δυναμική του άλλωστε τη νιώσαμε όλοι στην ψυχή μας στις μεγάλες συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις για τα Τέμπη», συνέχισε και σε αμιγώς προσωπικό τόνο πρόσθεσε: «Σε αυτό το ηχηρό αίτημα των πολιτών για δικαιοσύνη και κάθαρση θα συμμετέχω όσο πιο ενεργά μπορώ, ώστε να αναπτυχθούν δράσεις και να βρεθούν λύσεις για όλα τα προβλήματα που συνθλίβουν τους πολίτες».

Παράλληλα, αναφέρθηκε για πρώτη φορά εκτενώς στους προγραμματικούς άξονες του κινήματος, λέγοντας ότι «τα χαρακτηριστικά του κινήματος, όπως αυτά καθορίζονται από τα αιτήματα των πολιτών, είναι όλα όσα έχουν εκλείψει από τη ζωή μας και η απουσία τους οδήγησε στην κυριαρχία της διαπλοκής. Και συνοψίζονται σε αγώνα για εφαρμογή των αρχών του κράτους δικαίου, δικαιοσύνη, διαφάνεια, λογοδοσία και τιμωρία για την αποκατάσταση της τάξης και της αλήθειας, ισότητα, ισονομία, αξιοκρατία, διάκριση των εξουσιών με έμφαση στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, στήριξη πρωτογενούς τομέα, κίνητρα για ανάπτυξη δράσεων παραγωγής, βιοτεχνίας και βιομηχανίας, για επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη, ενίσχυση της δημόσιας παιδείας και του Εθνικού Συστήματος Υγείας, φροντίδα, μέριμνα και αγάπη για τον πολίτη και τη χώρα», δίνοντας ένα σαφές περίγραμμα των όσων την απασχολούν.

Ωστόσο, στην προοπτική να συνεργαστούν με το Κίνημα των Τεμπών σημερινά πολιτικά πρόσωπα, «άνθρωποι που ενεπλάκησαν ουσιαστικά ή έστω ακούμπησαν αυτή τη βρώμικη πολιτική ή δεν αντέδρασαν ως όφειλαν και άρα συνέπραξαν με την ανοχή τους στη σήψη και τη διαφθορά που πνίγουν τη χώρα δεν πληρούν τα εχέγγυα και τα ποιοτικά κριτήρια που έχουν τεθεί», επανέλαβε η κυρία Καρυστιανού, ξεκαθαρίζοντας ότι «εμείς θέλουμε ανθρώπους με βίο έντιμο και με αρχές, χωρίς σκελετούς και εξαρτήσεις που οδηγούν σε αθέμιτους συμβιβασμούς και υποτέλεια».

Πυρήνας η Β. Ελλάδα

Την ίδια στιγμή, στα σκαριά βρίσκεται ο οργανωτικός βραχίονας του κινήματος, όπως και η επιτροπή σοφών, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και επιστημόνων από τα πανεπιστήμια, τουλάχιστον όσον αφορά τη Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα, συνομιλητές της κυρίας Καρυστιανού στέκονται ιδιαίτερα στα βιογραφικά νέων προσώπων τα οποία λαμβάνει μαζικά προκειμένου να στελεχωθεί κατά τόπους το κίνημα από άτομα κυρίως νεαρής ηλικίας. «Ανθρωποι ανεξάρτητοι, άριστοι επιστήμονες που προχώρησαν στη ζωή με την αξία τους και έχουν την πολύτιμη εμπειρία εκ της εργασίας στο βιογραφικό τους είναι η πλειοψηφία των μελών των ομάδων που σχηματίζονται», κατά την κυρία Καρυστιανού, η οποία επικεντρώνει τη δημόσια παρουσία της γύρω από το αίτημα για Δικαιοσύνη, όπως έπραξε στην τελευταία δημόσια εμφάνισή της στις Βρυξέλλες.