Λαβρόφ: Το Κίεβο επιχείρησε επίθεση στην κατοικία του Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ με 91 drones – «Ψέματα» απαντά ο Ζελένσκι

Η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει την κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ, με μαζική επίθεση drones, σύμφωνα με δήλωση του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση έλαβε χώρα τα ξημερώματα της 29ης Δεκεμβρίου. Ο Λαβρόφ διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν θα αφήσει χωρίς απάντηση την επίθεση των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διαπραγματευτική στάση της Μόσχας θα επανεξεταστεί μετά την επίθεση κατά της προεδρικής κατοικίας. Ωστόσο, επέμεινε ότι η Ρωσία δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τη διαπραγματευτική διαδικασία του ειρηνευτικού σχεδίου.

Σύμφωνα με τους ρωσικούς ισχυρισμούς, όλα τα drones αναχαιτίστηκαν, χωρίς να υπάρξουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές σε υποδομές.

«Αυτά είναι ψέματα»

«Αυτά είναι ψέματα» δήλωσε από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος, υπογράμμισε ότι η Ρωσία θέλει να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Προειδοποίησε ότι η Ρωσία προετοιμάζει το έδαφος για να επιτεθεί στα κυβερνητικά κτίρια της Ουκρανίας στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αντιδράσει ανάλογα στις ρωσικές απειλές.

Ολόκληρη η δήλωση Ζελένσκι:

«Άλλο ένα ψέμα από τη Ρωσία. Φυσικά, χθες είχαμε συνάντηση με τον Τραμπ. Και φυσικά, για τους Ρώσους, αν δεν υπάρχει σκάνδαλο μεταξύ μας και της Αμερικής και αν σημειώνεται πρόοδος, για αυτούς αυτό είναι αποτυχία. Επειδή δεν θέλουν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος.

Μπορούν να τον τερματίσουν μόνο αν ασκηθεί πίεση επάνω τους. Είμαι βέβαιος ότι αναζητούσαν αφορμές για κάτι τέτοιο. Για να είμαι ειλικρινής, ήδη από χθες περίμενα κάποια ρητορική. Όπως βλέπετε, όμως, προχωρούν ακόμη πιο πέρα. Τώρα, με τους ισχυρισμούς ότι δήθεν δέχθηκαν επιθέσεις κάποιες από τις κατοικίες τους, απλώς προετοιμάζουν —είμαι βέβαιος— το έδαφος για πλήγματα, πιθανότατα στην πρωτεύουσα και πιθανότατα σε κυβερνητικά κτίρια.

Το έχουμε ξαναζήσει αυτό τον Σεπτέμβριο, όταν υπήρξε πυραυλικό πλήγμα κατά του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας, όπως θυμάστε. Γι’ αυτό όλοι πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή, απολύτως όλοι. Μπορεί να εξαπολυθεί πλήγμα στην πρωτεύουσα. Ιδίως από τη στιγμή που αυτό το άτομο – αν μπορεί κανείς να το αποκαλέσει έτσι – δήλωσε ότι θα επιλέξει τους κατάλληλους στόχους, κάτι που συνιστά ξεκάθαρη απειλή.

Πιστεύω ότι σήμερα, ουσιαστικά, ο πρόεδρος Τραμπ, η ομάδα του και οι Ευρωπαίοι πρέπει να εμπλακούν και να κάνουν την απαραίτητη δουλειά με εκείνους που μόλις χθες έλεγαν ότι πραγματικά θέλουν να τερματίσουν τον πόλεμο».



Νέα επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν νέα τηλεφωνική συνομιλία.

Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, τόνισε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε μια θετική συζήτηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την Ουκρανία.

Από την πλευρά της, η Μόσχα επιβεβαίωσε τη νέα τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ. Λεπτομέρειες έδωσε ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε «σαφώς» στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι η διαπραγματευτική θέση της Μόσχας μετά την ουκρανική επίθεση στην προεδρική κατοικία θα αναθεωρηθεί.

Ο Τραμπ, όπως σημείωσε ο Ουσάκοφ, ήταν σοκαρισμένος και εξοργισμένος από την επίθεση του Κιέβου στην κατοικία του Ρώσου ηγέτη.