Μαρινάκης για μπλόκα: Το plan b προβλέπει κυρώσεις – Να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο

Για τα σχέδια της κυβέρνησης για τις κινητοποιήσεις των αγροτών και γενικά τον πρωτογενή τομέα, αλλά και για τις συνέπειες που πρέπει να αντιμετωπίσουν όσοι παραβαίνουν τον νόμο, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Υπάρχουν δύο σχέδια τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν ‘’χθες’’. Το ένα είναι, ο πρωτογενής τομέας, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, όλες αυτές οι μεγάλες αλλαγές που ήδη υλοποιούνται να ολοκληρωθούν, όλα αυτά τα ορόσημα ή τέλος πάντων, όλα αυτά τα οποία είπε ο κ. Τσιάρας που κάποια έχουν υλοποιηθεί και κάποια υλοποιούνται στο πλαίσιο των αιτημάτων των αγροτών και η μακροπρόθεσμη (συζήτηση) είναι μια συζήτηση για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα διακομματική, που έχει προαναγγείλει ο πρωθυπουργός», ανέφερε αρχικά ο κ. Μαρινάκης στο vidcast του parapolitika.gr, Black Box.

Και σημείωσε: «Το δεύτερο είναι η εκτόνωση των μπλόκων. Εδώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο η κυβέρνηση να αναγκαστεί να πάει σε ένα plan b. Γιατί το λέω αυτό; Πρώτον, για να λέμε την αλήθεια, δεν υπάρχει κανένα κράτος, καμία κυβέρνηση, καμία αρχή αστυνομική που να έχει τη δυνατότητα επιχειρησιακά στον κόσμο, πουθενά, να ρυμουλκήσει 4.000 ή 5.000 τρακτέρ. Αυτό δεν γίνεται».

Στο σχόλιο δημοσιογράφο «εκτός αν τους ξεφουσκώσει τα λάστιχα, όπως είχε κάνει η διακυβέρνηση Σημίτη», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε:

«Και αυτό δεν είναι λύση όπως καταλαβαίνετε. Τι μπορεί να κάνει; Μπορεί να προστατεύσει λιμάνια, αεροδρόμια, να καταλογίσει ποινές και να στείλει στη Δικαιοσύνη αυτούς τους πονηρούς που σηκώνουν διόδια και αυτά τα πληρώνουμε εμείς και αυτοί που μας βλέπουν, δεν τα πληρώνουν αυτοί που σηκώνουν τα διόδια. Δηλαδή να κάνεις τον κοινωνικά ευαίσθητο, αλλά να τα πληρώσεις εσύ, όχι ο Έλληνας φορολογούμενος. Αυτά μπορεί η Πολιτεία και οφείλει να τα επιβλέψει, να εφαρμόσει τον νόμο, να συλλάβει τους παράνομους, αυτό μπορεί να το κάνει. Το plan b θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα έχει να κάνει με περισσότερες κυρώσεις και επιπτώσεις για αυτούς, οι οποίοι ενώ τους ζητείται διάλογος σε βάρος όλων των αγροτών, αρνούνται τον διάλογο».

Ερωτώμενος για το ποιες είναι οι κυρώσεις, απάντησε: «Σίγουρα όπως συνέβη με τα διόδια, που σηκώθηκαν οι μπάρες και κατευθείαν η αστυνομία διαβιβάζει το υλικό στη δικαιοσύνη και αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν την όποια ζημιά θα έχουν τις όποιες ποινικές και τις όποιες διοικητικές – αστικές ευθύνες, θα πρέπει να δούμε εφόσον παρατείνεται αυτό το φαινόμενο -δεν είμαστε ακόμα εκεί- σε περίπτωση που για παραπάνω από μία, δύο, τρεις εβδομάδες, δεν ξέρω αυτό θα το αξιολογήσει και το αρμόδιο Υπουργείο. Ο κόσμος δυσκολεύεται».

Όπως τόνισε: «Εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση μόνο των αγροτών. Είμαστε κυβέρνηση για όλους τους αγρότες και για όλους τους κτηνοτρόφους και οφείλουμε να τους δώσουμε όσα παραπάνω ζητάνε δίκαια από αυτά τα οποία θεωρώ ότι μπορούν να ικανοποιηθούν, αλλά είμαστε κυβέρνηση όλων των πολιτών. Είμαστε κυβέρνηση και ενός οικογενειάρχη που ξεκίνησε τις προηγούμενες μέρες μεταξύ Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς, για να πάει από την Αθήνα στη Λάρισα, από το Βόλο στα Τρίκαλα, από τη Θεσσαλονίκη να έρθει στην Αθήνα, από την Πάτρα για να πάει στα Γιάννενα, να πάει να δει κάποιος τη μαμά του, τον μπαμπά του, τον παππού του, τη γιαγιά του. Είμαστε όλοι με τους αγρότες όπως και οι άνθρωποι αυτοί; Είμαστε. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί είναι φορολογούμενοι, πληρώνουν φόρους για να έχουν ελεύθερους δρόμους. Εκεί λοιπόν που η διεκδίκησή σου έρχεται σε αντίθεση με την ελευθερία του άλλου, υπάρχει πρόβλημα».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.