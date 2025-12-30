Μύλος-στο-ΠΑΣΟΚ-με-την-πρόταση-Δούκα-να-βγαίνουν-οι-λίστες-των-υποψηφίων-βουλευτών-με-προκριματικές-εκλογές

Στην πρότασή του να γίνονται προκριματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη των υποψήφιων βουλευτών επιμένει ο Χάρης Δούκας παρά την αρνητική στάση στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη.

Ο κ. Δούκας τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να γίνει στην πράξη ένα ανοιχτό και συμμετοχικό κόμμα, κάτι που έχει υποστηρίξει και ο Παύλος Γερουλάνος «δείχνοντας» ταυτόχρονα τη «ακούνητη βελόνα» στις δημοσκοπήσεις.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ δήλωσε χθες ότι αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει ότι «κλείνομαι στο καβούκι μου» και πρότεινε – με αφορμή την προσυνεδριακή συζήτηση – τη διεξαγωγή προκριματικών εκλογών για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων.

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι από τη διαδικασία που εισηγείται εξαιρούνται αυτονόητα οι νυν βουλευτές και μιλώντας στο Action 24 άφησε αιχμές προς την ηγεσία λέγοντας ότι πρέπει να στελεχωθεί άμεσα η Επιτροπή Ψηφοδελτίων.

Σήμερα επανήλθε στο ίδιο θέμα με ανάρτησή του στο «Χ» και έκανε ειδική αναφορά στο καταστατικό του κόμματος.

«Θέλουμε ένα ανοιχτό, συμμετοχικό κόμμα. Η επιλογή των υποψήφιων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι μια ουσιαστική, δημοκρατική διαδικασία, με ανοιχτά ψηφοδέλτια και άμεση συμμετοχή των μελών και των φίλων του Κινήματος. Για όσους κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, επαναλαμβάνω τις δύο προτάσεις μου:

Άμεση συγκρότηση της Επιτροπής Ψηφοδελτίου προς αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων με βάση το άρθρο 33, παράγραφος 6 του Καταστατικού και προκριματικές εκλογές, όπως επίσης προβλέπεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Καταστατικού, με τους νυν βουλευτές να είναι αυτοδικαίως υποψήφιοι.

ΥΓ. Το Καταστατικό του κόμματος ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2022, επί προεδρίας Νίκου Ανδρουλάκη».

Νωρίτερα το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη, Βαγγέλης Τσόγκας μιλώντας στο Mega είχε υποστηρίξει ότι η πρόταση Δούκα για προκριματικές δεν γίνεται πουθενά και δη σε αυτή τη συγκυρία.

Ο κ. Τσόγκας σημείωσε, επίσης, ότι η πρόταση μπορεί να τεθεί στο Συνέδριο. Στο καταστατικό πάντως, σχετικά με τη συγκρότηση ψηφοδελτίων, αναφέρονται μεταξύ άλλων:

«Για τις υποψηφιότητες στο Εθνικό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατατίθενται προτάσεις από τα μέλη και τα όργανα του φορέα στην Επιτροπή Αξιολόγησης της παρ.6 του άρθρου 33.

Οι υποψήφιοι αναδεικνύονται μέσα από τις προτάσεις που προκύπτουν από δημοκρατικές διαδικασίες ή/και με εσωκομματικές προκριματικές εκλογές, με τη συμμετοχή και την έκφραση της βούλησης των μελών του φορέα και με απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ή του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου, εάν λόγω στενότητας χρόνου δεν δύναται να συγκληθεί η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή.

Για τις υποψηφιότητες δύναται να διενεργούνται εσωκομματικές προκριματικές εκλογές με τη συμμετοχή των μελών και των φίλων του φορέα, ανά εκλογική περιφέρεια και στο σύνολο της επικράτειας, για την επιλογή των υποψηφίων του φορέα σε κάθε εκλογική περιφέρεια.

Η κατάρτιση του ψηφοδελτίου Επικρατείας και του ευρωψηφοδελτίου βρίσκεται στην τελική ευθύνη του/της Προέδρου».