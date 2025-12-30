Ολοκληρώθηκε-ο-διαγωνισμός-ΕΥ-young-tax-professional-of-the-year-2026

Ο νικητής του εγχώριου διαγωνισμού θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο παγκόσμιο σκέλος του διαγωνισμού, τον Ιανουάριο του 2026.

Το όνομα του νικητή του ελληνικού σκέλους του διαγωνισμού EY Young Tax Professional of the Year 2026, ανακοίνωσε η EY.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσηρόκειται για τον Bill Gjika, προπτυχιακό φοιτητή του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο παγκόσμιο σκέλος του διαγωνισμού, τον Ιανουάριο του 2026.

Ο Bill, μοιράστηκε την εμπειρία του, δηλώνοντας ότι: «Ο διαγωνισμός EY Young Tax Professional of the Year, μου έδειξε ότι το tax δεν είναι απλά τεχνικές διαδικασίες, αλλά και στρατηγική σκέψη. Ταυτόχρονα, μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω σε πραγματικά σενάρια και να παρουσιάσω τις δικές μου λύσεις πάνω σε αυτά».

Τι είναι το EY Young Tax Professional of the Year

Ο διαγωνισμός EY Young Tax Professional of the Year, είναι ένας θεσμός που απευθύνεται σε νέους και νέες με ενδιαφέρον για τη φορολογία και τα φορολογικά θέματα, που θέλουν να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και δεξιότητες, να επεκτείνουν τους ορίζοντές τους και το δίκτυό τους γνωρίζοντας συναδέλφους από όλο τον κόσμο.

Διεξάγεται, αρχικά, σε εθνικό επίπεδο, με τους νικητές των επιμέρους εθνικών διαγωνισμών, να εκπροσωπούν τις χώρες τους στην αντίστοιχη παγκόσμια διοργάνωση, η οποία φέτος θα διεξαχθεί διαδικτυακά, τον Ιανουάριο του 2026. Οι 10 επικρατέστεροι διαγωνιζόμενοι προκρίνονται στην τελική φάση του διαγωνισμού, που θα πραγματοποιηθεί σε χώρα-μέλος του παγκόσμιου δικτύου της EY.

Με αφορμή τον φετινό διαγωνισμό, ο Σπύρος Καμινάρης, Εταίρος και Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Η φορολογία συνεχίζει να μεταβάλλεται ραγδαία, με την τεχνολογία να επανακαθορίζει τις απαιτήσεις, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και τις φορολογικές αρχές. Ο διαγωνισμός EY Young Tax Professional of the Year, φέρνει στο επίκεντρο το ανθρώπινο στοιχείο αυτού του μετασχηματισμού, δίνοντας σε νέες και νέους μία εκπαιδευτική πλατφόρμα ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες που θα είναι απαραίτητες για τον φορολογικό σύμβουλο του μέλλοντος».