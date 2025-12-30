Ο κόσμος στο χείλος της καταστροφής: Οι 3 εστίες φωτιάς και ο ύπουλος ρολος της Κίνας

Η διεθνής σκηνή μπαίνει σε φάση επικίνδυνης συσσώρευσης έντασης, όχι επειδή «ξαφνικά» χάθηκε η διπλωματία, αλλά επειδή τρεις μεγάλες κρίσεις εξελίσσονται ταυτόχρονα και αρχίζουν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Μέση Ανατολή, Ταϊβάν, Αρκτικός κύκλος: τρία διαφορετικά θέατρα, με διαφορετικούς παίκτες και ιστορίες, που όμως συγκλίνουν σε ένα κοινό αποτέλεσμα: πολλαπλασιάζουν τις πιθανότητες ενός ατυχήματος, ενός λάθους υπολογισμού ή μιας επιθετικής επιλογής που δεν θα μαζεύεται εύκολα. Κι αν σε κάθε κρίση υπάρχουν και οι «συνήθεις ύποπτοι», εδώ υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο: η Κίνα λειτουργεί ως επιταχυντής. Όχι μόνο επειδή πιέζει στρατιωτικά την Ταϊβάν, αλλά επειδή ανοίγει καινούργια μέτωπα και δοκιμάζει συστηματικά τα όρια αντίδρασης της Δύσης, μετατρέποντας τη γεωπολιτική σε παιχνίδι φθοράς με υψηλό ρίσκο.

Η Μέση Ανατολή ως μόνιμο καζάνι

Η αμερικανική γραμμή, όπως την εξέπεμψε ο Ντόναλντ Τραμπ δίπλα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει δύο επίπεδα: δημόσια πλήρης κάλυψη προς το Ισραήλ, και ταυτόχρονα μια προειδοποίηση προς το Ιράν που ουσιαστικά αφήνει ανοιχτή την πόρτα για νέο κύκλο στρατιωτικών χτυπημάτων. Η διατύπωση του τύπου «αν ξαναχτίσουν βαλλιστικό απόθεμα ή επανεκκινήσουν πυρηνικό πρόγραμμα, θα τους το εξαφανίσουμε» δεν είναι απλώς ρητορική για το εσωτερικό ακροατήριο. Σε ένα περιβάλλον όπου οι γραμμές αποτροπής έχουν γίνει θολές, τέτοιες δηλώσεις μπορούν να αποκτήσουν δυναμική αυτοεκπληρούμενης προφητείας: η μία πλευρά προετοιμάζεται για το χειρότερο, η άλλη το διαβάζει ως πρόθεση επίθεσης, και η κλιμάκωση γίνεται πιο πιθανή από τη σταθεροποίηση.

Την ίδια στιγμή, το μέτωπο της Γάζας παραμένει βαλτωμένο, και κάθε καθυστέρηση ή κατάρρευση μιας εκεχειρίας φορτώνει επιπλέον πίεση στις κυβερνήσεις της περιοχής. Η Μέση Ανατολή δεν είναι απλώς γεωγραφία· είναι δίκτυο αντιδράσεων: Χαμάς, Χεζμπολάχ, αντάρτικες ομάδες, δυνάμεις που παίζουν με τη ναυτιλία, με πυραύλους, με drones, με συμβολικούς στόχους. Σε ένα τέτοιο σύστημα, το «ελεγχόμενο» πολύ συχνά είναι απλώς μια ψευδαίσθηση. Και όποτε η Ουάσιγκτον δείχνει ότι μπορεί να κλιμακώσει γρήγορα, η άλλη πλευρά τείνει να ψάχνει ασύμμετρες απαντήσεις εκεί όπου πονάει περισσότερο η παγκόσμια οικονομία: ενέργεια, ναυτιλία, ασφάλεια κρίσιμων θαλάσσιων οδών.

Επιπλέον, η δημόσια παρέμβαση Τραμπ για «χάρη» προς τον Νετανιάχου — με την ισραηλινή προεδρία να διαψεύδει ότι υπάρχει τέτοια άμεση δέσμευση — ρίχνει λάδι στη φωτιά ενός ήδη πολωμένου ισραηλινού εσωτερικού πεδίου. Όταν μια εσωτερική δικαστική υπόθεση αναβαθμίζεται σε διεθνές ζήτημα, ο κίνδυνος είναι διπλός: αφενός, ενισχύεται η εικόνα ότι η πολιτική μπορεί να υπερισχύσει των θεσμών· αφετέρου, ο ίδιος ο ηγέτης αποκτά επιπλέον κίνητρο να παραμείνει «αναγκαίος» μέσα από διαρκή κρίση. Σε περιόδους πολέμου ή πολεμικής έντασης, αυτό το μοτίβο δεν είναι σπάνιο.

Ταϊβάν: Η «πρόβα αποκλεισμού» που γυρίζει τον διακόπτη σε παγκόσμια κλίμακα

Στρατιωτικός εξοπλισμός των επίγειων δυνάμεων συμμετέχει σε ασκήσεις βολής με πραγματικά πυρά μεγάλης εμβέλειας που στοχεύουν τα ύδατα νότια της Ταϊβάν, από άγνωστη τοποθεσία σε αυτό το στιγμιότυπο οθόνης από βίντεο που κυκλοφόρησε η Διοίκηση Ανατολικού Θεάτρου του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA) της Κίνας στις 30 Δεκεμβρίου 2025

Αν η Μέση Ανατολή είναι το γνωστό ηφαίστειο, η Ταϊβάν είναι το σημείο που μπορεί να ενεργοποιήσει παγκόσμια αλυσιδωτή αντίδραση. Οι κινεζικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας, με πραγματικά πυρά και ρουκέτες να πέφτουν σε θαλάσσιες ζώνες γύρω από το νησί, δεν είναι «μήνυμα» για τις κάμερες. Είναι τεχνική δοκιμή, επιχειρησιακή εκπαίδευση και πολιτικό τεστ αντοχών. Το Πεκίνο δεν κρύβει ότι προσομοιώνει αποκλεισμό: επιλέγει ζώνες που επηρεάζουν λιμάνια, αεροδιάδρομους, θαλάσσιες γραμμές, και στήνει σκηνικό όπου η Ταϊπέι πρέπει να αποφασίσει αν θα απαντήσει στρατιωτικά ή θα απορροφήσει την πίεση. Και όσο επαναλαμβάνεται αυτό το μοτίβο, τόσο «κανονικοποιείται» η κινεζική παρουσία ως νέα πραγματικότητα.

Η ουσία είναι ότι ο αποκλεισμός είναι πιο «χρήσιμος» από μια άμεση εισβολή. Θέλει λιγότερο ρίσκο, επιτρέπει κλιμάκωση βήμα-βήμα και επιδιώκει να σπάσει την ψυχολογία ενός αντιπάλου χωρίς να πατήσεις πρώτος τη σκανδάλη ενός ολοκληρωτικού πολέμου. Επιπλέον, ο αποκλεισμός επιτρέπει στο Πεκίνο να παίζει με την αβεβαιότητα: άλλοτε αυξάνει την ένταση, άλλοτε αφήνει «διαδρόμους» ανοικτούς, ώστε να δοκιμάζει τις αντιδράσεις διεθνών αεροπορικών εταιρειών, ασφαλιστικών, ναυτιλιακών, και φυσικά των ίδιων των ΗΠΑ. Αυτό το «γκρίζο» πεδίο είναι το αγαπημένο του: ούτε ειρήνη ούτε πόλεμος, αλλά κάτι ενδιάμεσο που φθείρει τον αντίπαλο πολιτικά και οικονομικά.

Και εδώ υπάρχει η μεγάλη παγκόσμια διάσταση: από την περιοχή περνά τεράστιος όγκος παγκόσμιου εμπορίου. Μια σοβαρή διαταραχή στον διάδρομο της Ταϊβάν δεν θα είναι «τοπικό πρόβλημα». Θα είναι οικονομικός σεισμός, με επιπτώσεις σε θαλάσσιες μεταφορές, logistics, τιμές, παραγωγή, και σε κρίσιμες αλυσίδες υψηλής τεχνολογίας. Όσο πιο πολύ το Πεκίνο κάνει «πρόβα» αυτού του σεναρίου, τόσο περισσότερο αποκαλύπτει ότι θεωρεί την οικονομική αναστάτωση όχι αποτρεπτικό κόστος, αλλά εργαλείο πίεσης. Στην πράξη: «θα πονέσετε κι εσείς, άρα θα σκεφτείτε αν αξίζει να μπείτε».

Η Αρκτική: Το “ήσυχο” μέτωπο που αλλάζει τους χάρτες ισχύος

Μέλη μιας κινεζικής αποστολής στην Αρκτική τον Αύγουστο και το παγοθραυστικό που τους μετέφερε

Ενώ όλοι κοιτούν την Ταϊβάν και τη Γάζα, η Κίνα ανοίγει ένα μέτωπο πολύ πιο ύπουλο: τον Αρκτικό κύκλο. Οι κινεζικές αποστολές κάτω από τον αρκτικό πάγο, παρουσιασμένες ως ερευνητικές, αποτελούν ποιοτικό άλμα τεχνογνωσίας και πρόσβασης σε μια περιοχή που παραδοσιακά ήταν πεδίο στρατηγικής κυρίως για ΗΠΑ και Ρωσία. Η Αρκτική δεν είναι μόνο «πάγος που λιώνει». Είναι συντομότερες θαλάσσιες διαδρομές, πιθανή πρόσβαση σε πόρους, και — το πιο κρίσιμο — νέα γεωμετρία στρατιωτικής προβολής ισχύος.

Γιατί αυτό είναι τόσο σοβαρό; Διότι η υποβρύχια δραστηριότητα σε πολικές συνθήκες απαιτεί τεράστιες δυνατότητες: πλοήγηση, επικοινωνίες, χαρτογράφηση βυθού, κατανόηση ακουστικών συνθηκών, τεχνική αξιοπιστία σε ακραίο περιβάλλον. Όποιος τα αποκτήσει, δεν κερδίζει απλώς «επιστημονικά δεδομένα». Κερδίζει στρατηγικό πλεονέκτημα σε έναν χώρο όπου τα πυρηνικά υποβρύχια και οι αποτροπές έχουν κεντρικό ρόλο. Με άλλα λόγια: η Κίνα επιχειρεί να σπάσει το μονοπώλιο εμπειρίας που είχε η Δύση σε ένα από τα πιο νευραλγικά πεδία του 20ού αιώνα, επαναφέροντας μια ψυχροπολεμική λογική σε νέο, πιο περίπλοκο περιβάλλον.

Παράλληλα, το «εμπορικό» αφήγημα – νέα routes, “Polar Silk Road”, μειωμένος χρόνος μεταφοράς – λειτουργεί ως πολιτική κάλυψη. Είναι το γνώριμο μοτίβο: πρώτα έρευνα, μετά υποδομή, μετά «νόμιμη» παρουσία, και στο τέλος στρατιωτική αξιοποίηση όταν ωριμάσουν οι συνθήκες. Το έχουμε δει αλλού. Η Αρκτική είναι απλώς το επόμενο πεδίο εφαρμογής.

Το κοινό νήμα: Η στρατηγική υπερφόρτωσης που δοκιμάζει τα όρια της Δύσης

Αν προσπαθήσεις να δεις τις τρεις εξελίξεις ως ενιαία εικόνα, το μοτίβο βγαίνει καθαρό. Η Ουάσιγκτον εμπλέκεται βαθιά στη Μέση Ανατολή, έχει δεσμεύσεις στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ, και πρέπει να εγγυηθεί αποτροπή στον Ειρηνικό. Αυτό δεν είναι απλά δύσκολο· είναι μαθηματικά επικίνδυνο, γιατί η αποτροπή χρειάζεται αξιοπιστία. Και η αξιοπιστία χρειάζεται πόρους, πολιτική βούληση και καθαρά μηνύματα. Σε μια εποχή εσωτερικής πόλωσης στις ΗΠΑ, κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία είναι πιο εύθραυστο.

Η Κίνα το γνωρίζει και το αξιοποιεί. Με τις ασκήσεις γύρω από την Ταϊβάν ανεβάζει σταδιακά το θερμόμετρο και συνηθίζει τον κόσμο στην ιδέα ότι «έτσι είναι πια». Με τις κινήσεις στην Αρκτική προετοιμάζει τη στρατηγική επόμενης δεκαετίας: πρόσβαση, δεδομένα, παρουσία. Και παρακολουθεί τη Μέση Ανατολή σαν εργαστήριο: μετρά πώς αντιδρά η Δύση όταν ο πόλεμος γίνεται μόνιμη κατάσταση, πώς φθείρεται η πολιτική συνοχή, πώς αντιδρούν οι αγορές, πώς μετακινείται η κοινή γνώμη όταν οι κρίσεις διαρκούν.

Αυτό είναι το επικίνδυνο: δεν χρειάζεται να πατήσει η Κίνα ένα «κουμπί πολέμου» αύριο. Αρκεί να συνεχίσει να αυξάνει την πιθανότητα ενός επεισοδίου. Ένα λάθος χειρισμού στη θάλασσα, ένα αεροπορικό συμβάν, μια παρεξήγηση σε σήματα, ένα θερμό επεισόδιο που «δεν το ήθελε κανείς», αλλά κανείς δεν μπορεί να το μαζέψει χωρίς να χάσει αξιοπιστία. Σε τέτοιες στιγμές γεννιούνται οι μεγάλοι πόλεμοι: όχι πάντα από σχέδιο, αλλά από αλληλουχία επιλογών μέσα σε περιβάλλον υψηλής έντασης.

Πόσο κοντά είμαστε σε παγκόσμια ανάφλεξη

Το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξει ένταση — υπάρχει ήδη. Το ερώτημα είναι πόσο κοντά είμαστε στο σημείο όπου ένα περιφερειακό συμβάν θα γίνει παγκόσμιο. Και η απάντηση είναι δυσάρεστη: πιο κοντά από ό,τι δείχνει η καθημερινή ειδησεογραφία. Γιατί οι κρίσεις δεν είναι πλέον «σειριακές» (μία κάθε φορά). Είναι ταυτόχρονες. Και όταν οι κρίσεις είναι ταυτόχρονες, οι μεγάλοι παίκτες αρχίζουν να παίρνουν αποφάσεις με ελλιπή πληροφορία, με πολιτική πίεση χρόνου και με φόβο ότι αν δείξουν αδυναμία σε ένα μέτωπο, θα τους ανοίξουν άλλο.

Σε αυτή τη συγκυρία, η Κίνα έχει το πλεονέκτημα του «ρυθμιστή» της έντασης στην Ασία. Μπορεί να ανεβάσει ή να κατεβάσει τη θερμοκρασία, επιλέγοντας χρονισμό που εξυπηρετεί τη δική της ατζέντα. Και όσο η Δύση παραμένει κατακερματισμένη πολιτικά ή απορροφημένη σε άλλες κρίσεις, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα το Πεκίνο να δοκιμάσει κάτι παραπάνω — όχι απαραίτητα μια εισβολή, αλλά μια κίνηση που αλλάζει πραγματικότητες: πιο αυστηρό αποκλεισμό, πιο μόνιμη παρουσία, πιο ακραία «άσκηση» που μοιάζει με επιχειρησιακή ενέργεια.

Ο κόσμος δεν χρειάζεται άλλη μία «δήλωση». Χρειάζεται να καταλάβει ότι το ρίσκο δεν προέρχεται μόνο από τη φωτιά, αλλά από τη στιγμή που η φωτιά ανάβει σε τρία σημεία ταυτόχρονα. Κι αν πρέπει να ειπωθεί ωμά: η Κίνα σήμερα δεν είναι απλώς ένας από τους πολλούς παράγοντες αστάθειας. Είναι ο παίκτης που χτίζει συνειδητά το περιβάλλον στο οποίο η παγκόσμια ανάφλεξη γίνεται πιο πιθανή — όχι επειδή την επιθυμεί απαραίτητα άμεσα, αλλά επειδή θεωρεί ότι μπορεί να τη διαχειριστεί καλύτερα από τους αντιπάλους της όταν αυτοί είναι διασπασμένοι και υπερφορτωμένοι.